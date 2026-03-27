الرئيس بري تسلم مقترح "التيار الوطني" لحماية لبنان... باسيل: الوحدة أساس كل شيء ولنتكلم كلاماً وطنياً وليس كلاماً طائفيا

أخبار لبنان
2026-03-27 | 09:12
مشاهدات عالية
الرئيس بري تسلم مقترح "التيار الوطني" لحماية لبنان... باسيل: الوحدة أساس كل شيء ولنتكلم كلاماً وطنياً وليس كلاماً طائفيا

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، السفير الصيني لدى لبنان تشن تشواندونغ حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات الميدانية والتداعيات الناجمة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان وملف النازحين والعلاقات الثنائية بين البلدين.

واستقبل بري المدير الاقليمي للصليب الاحمر الدولي نيكولاس فون اركس، في حضور رئيسة البعثة في لبنان آنييس دور  ومنسق الشؤون الانسانية في البعثة في لبنان شوقي أمين الدين، حيث تناول اللقاء برامج عمل والمهام الانسانية  التي يقوم الصليب الاحمر الدولي على ضوء تصاعد العدوان الإسرائيلي على لبنان وتداعياته الانسانية حيث تمعرضٌ مفصلٌ للأوضاع الإنسانية وملف النازحين .

وأكد الوفد "استمرار حضور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الميدان لا سيما في المناطق الأكثر تضررا وتلك التي يصعب الوصول إليها، حيث تواصل فرق اللجنة تقديم الدعم للمتضررين، بالتوازي مع جهود الجهات الأخرى في دعم النازحين في مراكز الإيواء".

وأشار الوفد إلى "استمرار وجود فرق اللجنة في جنوب لبنان خصوصًا في تبنين ومرجعيون لتأمين وصول المساعدات والخدمات الصحية في ظل تزايد عزلة هذه المناطق عن باقي البلاد.

كما شدد الوفد على "أهمية احترام القانون الدولي الإنساني بما يشمل حماية المدنيين والبنى التحتية والخدمات الأساسية والمسعفين والطواقم الطبية" .

بدوره، الرئيس بري ،أثنى على الدور الإنساني الحيوي الذي تقوم به اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذه الظروف الصعبة.

باسيل

واستقبل بري أيضاً، رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مع وفد من "كتلة لبنان القوي".

وقدم الوفد لرئيس المجلس مقترح التيار لحماية لبنان كما كان اللقاء مناسبة لبحث آخر المستجدات السياسية والميدانية وتطورات الأوضاع لا سيما ملف النازحين وسبل إيوائهم وتأمين كافة الإحتياجات لهم وذلك على ضوء تصاعد العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وبعد اللقاء، قال باسيل: "اليوم في اطار الجولة التي نقوم بها لتقديم وشرح مقترحنا لحماية لبنان زرنا بطبيعة الحال دولة الرئيس نبيه بري وكان هناك توافق كامل على النقاط الواردة في المقترح. الشيء الأهم الذي يمكن قوله من هنا، هو موضوع الوحدة الوطنية، لأنها أساس كل شيء وأساس هذا الوطن وأساس بقائه والاساس التي من خلالها يستطيع لبنان أن يخرج سالماً من هذه الحرب التي نحن فيها".

وأضاف: "المهم أن ننتهي من الحرب الخارجية، نحن لا نريد حرباً داخلية ولا خارجية، نحن في بعض الأحيان ليس لدينا القدرة لمنع الحرب الخارجية للأسف للأسباب التي نتفق أو نختلف عليها كلبنانيين، ولكن بالتأكيد لدينا القدرة أن نمنع الحرب الداخلية وهذه مسؤوليتنا ومهمتنا في المرحلة القادمة، لذا في كل يوم سنعود ونذكر وننبه خاصة المغرر بهم والذين ينجرون وراء غرائز طائفية لا مكان لها".

وأضاف: "المعركة ليست طائفية نحن في مواجهة أخطار يجب إبعادها عنا بأن نتكلم كلاماً وطنياً وليس كلاماً طائفياً، فالناس الذين ينجرون وراء هذا الكلام يجب ألا يتذوقوا لا هم ولا أولادهم ولا أي أحد طعم الحرب الداخلية، لأن الجميع ذاق مرارتها بما يكفي، ويجب أن نمنع تكرارها، هذه مسؤوليتنا وهذا خطابنا وهذا كلامنا الجامع بين بعضنا البعض، هكذا تنتهي الأزمة أكيد وهكذا ينجو لبنان وبعدها نتطلع مع خلافاتنا السياسية كيف سنبنيه، لكن الأهم أن يبقى لبنان ويبقى لبنان بوحدتنا الوطنية".


LBCI
أخبار لبنان
12:01

اللبنانية الأولى بدأت زيارات ميدانية لمؤسسات وجمعيات تهتم بالنازحين: عمل صادق ومحب يجسد تضامن اللبنانيين مع بعضهم

LBCI
أخبار لبنان
10:51

جعجع التقى وفدا نيابيا من التقدمي... أبو فاعور: للتمسك بالوحدة الوطنية والتحصن خلف الدولة

LBCI
أمن وقضاء
10:48

أدرعي: بدأنا بشن غارات على بنى تحتية لحزب الله في الضاحية الجنوبية... ويجدد الانذار

LBCI
أمن وقضاء
10:39

توقيف أشخاص بجرم مخدرات… قوى الأمن: للإبلاغ عن أي طارئ

