إقفال الإدارات الرسمية والبلديات في 3 و6 و10 و13 نيسان لمناسبة الجمعة العظيمة وعيد الفصح لدى الطوائف المسيحية

اصدر رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مذكرة ادارية قضت بإقفال جميع الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة والبلديات لمناسبة الجمعة العظيمة وعيد الفصح المجيد، حيث تقفل جميع الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة والبلديات يومي الجمعة في 3 نيسان 2026 والإثنين في ٦ نيسان 2026 لمناسبة الجمعة العظيمة والفصح المجيد لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي.



كما تقفل جميع الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة والبلديات يومي الجمعة في ١٠ نيسان 2026 والإثنين في ۱۳ نيسان 2026 لمناسبة الجمعة العظيمة والفصح المجيد لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي.

