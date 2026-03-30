رئيس الجمهورية يعزي قائد اليونيفيل باستشهاد جندي إندونيسي ويستنكر استهداف قوات حفظ السلام

أجرى رئيس الجمهورية جوزاف عون قبل ظهر اليوم اتصالًا بقائد القوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل) الجنرال Deodato Abagnara، وقدّم له التعازي باستشهاد الجندي الإندونيسي الذي سقط نتيجة تعرّض موقعه في بلدة عدشيت القصير للقصف، ما أدّى أيضًا إلى إصابة جندي آخر بجروح.



وجدد الرئيس عون إدانته للتعرّض لقوات حفظ السلام العاملة في الجنوب، متمنيًا الشفاء العاجل للجندي الجريح، ومنوّهًا بتضحيات الجنود الدوليين العاملين في «اليونيفيل» في جنوب لبنان.