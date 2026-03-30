سلام ترأس اجتماعاً لتنسيق جهود الإغاثة والاستجابة

عقد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، في السراي اجتماعاً مع الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة العميد بسام النابلسي، رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر، ورئيس وحدة إدارة الكوارث زاهي شاهين، بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، بهدف تنسيق جهود الإغاثة والاستجابة.