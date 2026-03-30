الرئيس بري أبرق مهنئاً نبيل فهمي بانتخابه أميناً عاما لجامعة الدول العربية

أبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري للأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي مهنئا لمناسبة انتخابه أمينا عاما للجامعة.



وجاء في نص البرقية: "يطيب لي أن أتوجه باسمي وبإسم المجلس النيابي اللبناني بأحر التهاني على إختياركم لمنصب الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بإجماع أعضائها، متمنين لكم النجاح والتوفيق في إنجاز المهام الملقاة على عاتقكم في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها أمتنا ومنطقتنا العربية من تحديات جسيمة في وحدتها وأمنها وإستقرارها، وكلنا ثقة بأنكم أهل لقيادة هذه المرحلة من خلال توظيف ما لديكم من قدرة وخبرة وكفاءة من أجل العمل لإيقاظ الوعي العربي على كل المستويات لتوحيد الرؤى والمواقف نحو تحقيق وتجسيد العمل العربي المشترك الذي تحتاجه أمتنا اليوم اكثر من أي وقت مضى قولاً وعملاً وصولاً إلى مستقبل عربي أكثر أمناً وإستقراراً وإزدهاراً، والله ولي التوفيق".