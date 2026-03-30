الأمن العام يمدد التسهيلات للرعايا السوريين والفلسطينيين وتسوية أوضاع العمال الأجانب حتى 30 حزيران

اعلنت المديرية العامة للأمن العام تمديد العمل بتقديم التسهيلات الإضافية للرعايا السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا للمغادرة عبر المراكز الحدودية البرّية دون إستيفاء رسوم ودون إصدار بلاغات منع دخول بحقهم وذلك لغاية 30/06/2026 ضمناً.



ومدّدت العمل "بتسوية أوضاع العاملات والعمال الأجانب المخالفين لنظام الإقامة" و "ضبط أوضاع اليد العاملة السورية في لبنان" وذلك لغاية 30/06/2026 ضمناً.





لمزيد من التفاصيل يمكن زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت:



Website www.general-security.gov.lb



أو مراجعة Call Center على الرقم ۱۷۱۷".

