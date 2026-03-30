الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده في جنوب لبنان ليرتفع عدد القتلى الى ٦

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده وإصابة آخر بجروح خطيرة في القتال في جنوب لبنان ليرتفع عدد الجنود القتلى هناك في الحرب الدائرة حاليا إلى ستة.



وقال الجيش في بيان: "قُتل الرقيب ليران بن صهيون (19 عاما) من مدينة حولون وهو جندي في الكتيبة التاسعة، اللواء 401، خلال القتال في جنوب لبنان" الأحد.