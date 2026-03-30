نقابة القصابين وتجار المواشي الحيّة: تراجع كبير في استهلاك لحوم الأبقار
كشف أمين سر نقابة القصابين وتجار المواشي الحيّة ماجد عيد في بيان، عن تراجع كبير في استهلاك لحوم الأبقار الحيّة في لبنان، مشيرًا إلى أن معدل الذبح اليومي انخفض من 500 رأس إلى نحو 200 رأس.
وعزا عيد هذا التراجع إلى انخفاض الطلب بشكل ملحوظ في المناطق المستهدفة، ولا سيما الجنوب والضاحية الجنوبية والبقاع، كما أن ارتفاع أسعار اللحوم الحيّة أدى إلى خفض استهلاك اللبنانيين لها.
وطمأن عيد إلى أن الكميات المتوافرة من الأبقار في الأسواق اللبنانية تكفي لفترة تتراوح بين شهر ونصف وشهرين، في حال بقي معدل الذبح على حاله في الفترة الحالية، أي بحدود 200 رأس يوميًا.
وفي ما يتعلق بأسعار اللحوم، أشار عيد إلى ارتفاع كبير في أسعار لحوم الأبقار الحيّة من مصادرها، نتيجة التضخم العالمي الذي بدأ قبل الحرب الدائرة حاليًا في المنطقة، والذي طال معظم السلع، ولا سيما اللحوم.
ولفت إلى أن أسعار اللحوم الأوروبية ارتفعت بنحو ضعفين ونصف، فيما ارتفعت أسعار اللحوم البرازيلية بنحو الضعفين، ما انعكس مباشرة على استهلاك اللحم الأحمر في السوق اللبنانية.
وأوضح أنه، بسبب الارتفاع الكبير في أسعار اللحم الأوروبي، جرى الإحجام عن استيراده في لبنان وفي معظم دول البحر المتوسط، والاستعاضة عنه باللحم البرازيلي الحي.
وأشار الى أن اللحم المذبوح يُباع حاليًا بنحو 18 دولارًا للأوروبي و15 دولارًا للبرازيلي.
وكشف أنه قبل ارتفاع الأسعار، كان الاستهلاك في لبنان موزعًا بنسبة 80% للحوم الأوروبية و20% للحوم البرازيلية، إلا أن هذه المعادلة انقلبت مع ارتفاع الأسعار، لتصبح 80% للبرازيلية و20% فقط للأوروبية.
أمين سر نقابة القصابين وتجار المواشي الحية: وجود كميات لفترة تتراوح بين شهر ونصف الشهر وشهرين
أمين سرّ نقابة تجّار المواشي الحيّة يكشف عوامل تدفع أسعار اللحوم إلى الارتفاع في السوق المحلية
وزارة الاقتصاد: محاضر ضبط بحق ثلاثة من كبار تجار اللحوم والمواشي بسبب الاحتكار ورفع الأسعار
نائب رئيس الهيئات الإقتصادية نبيل فهد للـLBCI: هناك تراجع كبير بالحركة الإقتصادية والمواد الغذائية الأساسية مؤمّنة
تهديد هو الاولُ من نوعِه في هذه الحرب: سكان قرى في البقاع الغربيّ
المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان: كلما طال أمد هذا الوضع تزداد صعوبة العودة عنه
من جنوب الليطاني الى جنوب الزهراني...باقون رغم الحذر
وزير الخارجية الفرنسيّ: هجمات قرب مواقع حفظ السلام غير مقبولة وغير مبررة
برفقة زوجها الملك عبدالله… الملكة رانيا تودّع عامًا وتستقبل آخر بصورة عفوية (صورة)
القناة 12 الإسرائيلية: الصواريخ التي أطلقت من إيران باتجاه شمال إسرائيل سقطت في مناطق مفتوحة من دون إصابات
تهديد هو الاولُ من نوعِه في هذه الحرب: سكان قرى في البقاع الغربيّ
كرامي: سنولي عناية خاصة للتلامذة في مراكز الإيواء من أجل ضمان استمرار ارتباطهم بالتعليم خلال هذه المرحلة
تهديد هو الاولُ من نوعِه في هذه الحرب: سكان قرى في البقاع الغربيّ
من جنوب الليطاني الى جنوب الزهراني...باقون رغم الحذر
تيليتون الصمود نحو تثبيت الجنوبيين في أرضهم!
تفاصيل المباحثات السعودية – الأردنية – القطرية في جدة...
أزمة الطاقة العالمية فرصة لم تكتمل لروسيا
المحادثات الأميركية –الإيرانية… هل زادت حظوظ التسوية؟
كتفه يؤلمه… وسيتجه وزير الخارجية الباكستانية إلى الصين
من الحديد إلى الكهرباء… الحرب تغيّر قواعدها
المصارف ضد استخدام أموال المودعين لمعالجة تداعيات الحرب
وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر آذار
أدرعي: انذار عاجل إلى سكان قرى في البقاع الغربي... انتقلوا إلى شمال بلدة القرعون
إنذار إسرائيلي عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية: عليكم الإخلاء فورًا
غارة إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية... إليكم الصورة
الأمطار مستمرة اليوم وتنحسر غدا لتتجدد عصر الأربعاء
شركة طيران الشرق الأوسط تعلن عن رحلاتها من 31 آذار ولغاية 6 نيسان
إقفال الإدارات الرسمية والبلديات في 3 و6 و10 و13 نيسان لمناسبة الجمعة العظيمة وعيد الفصح لدى الطوائف المسيحية
الجيش اللبناني ينعى الجندي علي حسين عجم الذي استشهد بغارة إسرائيلية في العامرية – صور
