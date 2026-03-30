مخزومي: رفض الامتثال لقرار إعلان الموفد الإيراني شخصية غير مرغوب فيها خرق فاضح لاتفاقية فيينا

كتب النائب فؤاد مخزومي عبر حسابه على منصة "اكس": "رفض الامتثال لقرار إعلان الموفد الإيراني شخصية غير مرغوب فيها هو خرق فاضح لاتفاقية فيينا، وتحديدًا المادة 9. على مجلس الوزراء تحمّل مسؤولياته واتخاذ موقف واضح: تنفيذ القرار فوراً، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإخراجه ضمن الأصول، وعدم الاكتفاء بالصمت أو التردد، وصولاً إلى تعليق العلاقات الدبلوماسية عند استمرار هذا التحدّي. السيادة ليست وجهة رأي".

