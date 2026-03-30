الداخلية تتابع قضية غش في تعبئة المازوت بمركز إيواء في البقاع وتؤكد اتخاذ إجراءات صارمة

أخبار لبنان
2026-03-30 | 07:09
الداخلية تتابع قضية غش في تعبئة المازوت بمركز إيواء في البقاع وتؤكد اتخاذ إجراءات صارمة
تابع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجّار قضية الاشتباه بحصول عملية غشّ خلال تعبئة مادّة المازوت في أحد مراكز الإيواء في منطقة بوارج، حيث شدّد على ضرورة اتخاذ أقصى الإجراءات بحق المتورطين، وعدم التهاون مع أي تلاعب يطال المواد الأساسية، خصوصاً في مراكز الإيواء، مؤكداً الحرص على وصول المساعدات إلى الأهالي النازحين بشفافية وعدالة.

وفي هذا الإطار، تواصل الحجّار مع محافظ البقاع كمال أبو جودة، الذي كان قد بادر منذ أمس وفور ورود معلومات حول عملية الغش إلى التواصل مع النائب العام الاستئنافي في البقاع مارسيل حداد، حيث أعطى توجيهاته بفتح تحقيق فوري لكشف ملابسات الحادثة.

على الأثر، باشرت فصيلة درك شتورا، بالتعاون مع مفرزة استقصاء البقاع، تحقيقاتها الميدانية، حيث أظهرت المعطيات الأولية وجود تلاعب في كميات مادّة المازوت التي تم تفريغها داخل المركز.

في موازاة ذلك، جرى توقيف عدد من الأشخاص المرتبطين بالقضية، فيما تتواصل التحقيقات لتحديد المسؤوليات بشكل كامل، لا سيما لجهة التثبت من نوعية المازوت، بعد إرسال عيّنات إلى المختبر المختص لإجراء الفحوصات التقنية اللازمة.

ويأتي ذلك في إطار تأكيد أنّ أيّ مخالفة ستُواجه بإجراءات صارمة ورادعة.

