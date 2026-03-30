مرقص تابع موضوع حماية الصحافيين مع الـUNIFIL وطالب بتعزيز آليات الحماية الدولية

أخبار لبنان
2026-03-30 | 07:17
مشاهدات عالية
2min
مرقص تابع موضوع حماية الصحافيين مع الـUNIFIL وطالب بتعزيز آليات الحماية الدولية

بحث وزير الإعلام المحامي  بول مرقص، في التطورات مع  المتحدث باسم قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان "UNIFIL" داني غفري بحضور رئيسة مجلس إدارة المديرة العامة لـ"تلفزيون لبنان" أليسار نداف .

 وبعد الاجتماع اعلن مرقص استنكاره الاعتداءات المتكررة  على قوات اليونيفيل والصحافيين  والمدنيين وأشار إلى ان الإجتماع تمحور حول حماية الصحافيين وتعزيز الآلية التي ترعى هذه الحماية.

واكد مرقص ان غفري وعد  برفع المقترحات الى الجهات المعنية من أجل الوصول الى مقترحات وحلول تعزّز حماية للاعلاميين المتواجدين في المناطق.

غفري

بدوره، أشار غفري الى ان "الاجتماع تناول استهداف الاعلاميين المرفوض بشكل مطلق في منطقة قوات الامم المتحدة. وحماية الاعلاميين وأمنهم هما أمران ضروريان .

وذكّر غفري بان التعرض لحفظة السلام هو خرق للقانون الدولي الانساني وللقرار 1701 وقد يرقى الى مستوى جريمة حرب. ودعا الاطراف المعنيين الى تنفيذ التزاماتهم لجهة حماية حفظة السلام. 

وعن آلية حماية الاعلاميين دعا غفري "الوسائل الاعلامية لإبلاغ اليونيفل بأي مهمة وأسماء أعضاء فريق العمل والموقع الذي ستشمله التغطية الاعلامية ورقم السيارة التي تنقلهم وذلك بعد الحصول على الأذونات اللازمة من وزارة الاعلام وقيادة الجيش ، لكي يتم ابلاغ المعلومات للاطراف من خلال آلية الارتباط والتنسيق التابعة لليونيفل، ما يشكل نوعا من الحماية .
وشدد على ان اليونيفل جاهزة لاستقبال اي صحافي قد يكون في حالة الخطر الشديد وبامكانه اللجوء الى أي مركز عمليات من مراكزها الى حين يتم نقله الى مكان أكثر أمانا.

واستقبل الوزير مرقص وفداً من رابطة الروم الكاثوليك برئاسة  القنصل غابي أبو رجيلي وحضور نائب الرئيس أسد نصر و أعضاء المجلس التنفيذي .


