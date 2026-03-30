مصدر أمني لفرانس برس: مقتل ثلاثة عناصر من حزب الله بضربة على أطراف ضاحية بيروت الجنوبية

قتل ثلاثة عناصر على الأقل من حزب الله جراء غارة استهدفت شقة في مبنى سكني على اطراف ضاحية بيروت الجنوبية، وفق ما أفاد مصدر أمني وكالة فرانس برس.



وأورد المصدر أن الغارة "استهدفت مكتبا يستخدمه حزب الله ما أسفر عن مقتل ثلاثة من عناصره وإصابة ثلاثة آخرين بجروح بالغة"، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي من جهته إنه بدأ "قصف بنى تحتية إرهابية لحزب الله" قرب بيروت.



وقال مصور لوكالة فرانس برس إن الشقة المستهدفة تقع في الطابق الثالث في حي يكتظ بالمحال والمؤسسات التجارية التي تضرر عدد منها في منطقة بئر حسن.



كما قال إن مسلحين تابعين لحزب الله فرضوا طوقا أمنيا عقب الغارة.