اللبنانية الأولى زارت سرايا بعبدا والصليب الأحمر في الحازمية للاطلاع على مهام إغاثة بالنازحين

زارت اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون سرايا بعبدا مقر محافظة جبل لبنان، استكمالا للزيارات التفقدية التي تقوم بها الى مراكز الاهتمام بالنازحين من مختلف المناطق.



كما زارت اللبنانية الأولى مركز الصليب الأحمر اللبنانيّ في الحازمية، للاطلاع على سير العمل في غرفة العمليات الرئيسية، والتنسيق القائم بين مختلف القطاعات في هذا الإطار.



وتوجهت السيدة عون الى العاملين في المركز من مسؤولين وإداريين ومتطوعين بالقول: "أنتم العنصر الأساسي والمثال للبنان. أنتم نموذج المواطن الفاعل في مجتمعه الذي نتطلع إليه كلنا، المواطن الذي يرى بأخيه صورة الأنسان بكل إنسانيته، من دون تمييز لا لدين ولا لطائفة ولا لإنتماء غير الإنتماء اللبناني. في النهاية، سيأتي يوم وتتوقف فيه هذه الحرب لكننا سسنستمر جميعنا مع بعضنا البعض".