رجي اتصل بنظيره الإندونيسي معزيا

أجرى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي اتصالا هاتفيا بنظيره الإندونيسي سوجيونو، معربا عن "تعازيه الصادقة بمقتل الجندي الإندونيسي أثناء تأديته مهامه في صفوف اليونيفيل جنوب لبنان".



واستنكر رجي بـ"شدة الاستهداف"، مثنيا على "تضحيات الكتيبة الإندونيسية وما تقدمه من جهود متواصلة مع القوات الدولية في سبيل صون الأمن والاستقرار في الجنوب"، وأعرب عن "امتنان لبنان وتقديره لهذا الدور النبيل".