الجيش الإسرائيليّ: قضينا في بيروت على قادة بارزين في الوحدة المسؤولة عن التنسيق بين حزب الله والتنظيمات الفلسطينية

هاجم الجيش الإسرائيليّ في وقت سابق اليوم، في بيروت، و"قضى" على نائب قائد الوحدة 1800 وعلى مسؤول العمليات في الوحدة حمزة إبراهيم ركين، وفق ما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيحاي أدرعي.



وكتب على منصة اكس: "تُعد الوحدة 1800 الجهة المسؤولة عن التنسيق بين حزب الله والتنظيمات الفلسطينية في لبنان وغزة وسوريا ويهودا والسامرة".



وقال أنّ أشرف ركين أيضًا على نقل عناصر من تلك التنظيمات للمشاركة في القتال ضد قواتنا العاملة في جنوب لبنان.



وأعلن أنّه إلى جانب ركين "قُضي" على مسؤول العمليات في الوحدة 1800 وعنصر آخر في الوحدة.



ولفت إلى أنّه، في غارات إضافية، خلال اليوم، في بيروت وجنوب لبنان، استُهدفت مقرات تابعة لحزب الله.