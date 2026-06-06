إطلاق مشروع تطوير وتشغيل مطار رينيه معوض - القليعات... سلام: لا مناطق منسية بعد الآن ولا إنماء مؤجلاً بعد اليوم

شهد اليوم الإطلاق الرسمي لمشروع تطوير وتشغيل مطار رينيه معوض في القليعات.



وقد افتُتح حفل الإطلاق بعد وصول رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ووزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني على متن طائرة إلى مطار القليعات، أقلعت من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، تلتها عملية هبوط طائرة ثانية.

وفي كلمة له، أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن هذا المطار ليس بديلًا عن مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، لافتا الى أن لبنان يحتاج إلى بنية جوية حديثة ومتكاملة، كما يحتاج إلى ربط مناطقه بالدورة الاقتصادية الوطنية.



وقال سلام: نلتقي اليوم في عكّار، في مطار الرئيس الشهيد رينيه معوّض، في لحظة تحمل أكثر من معنى. نلتقي في شمال البلاد، لكن عيوننا وقلوبنا تبقى ايضاً مشدودة الى الجنوب. فرسالتي الأولى اليكم، مثلما ان دولتكم لا تتخلّى عن واجبها في تثبيت حق لبنان في أرضه وسيادته وامن ابنائه، فهي لا تهمل مسؤوليتها في الانماء وتحقيق النهوض الاقتصادي والعدالة الاجتماعية".



وأضاف: "من عكّار، من هذه الأرض الخصبة، ومن بين أهلها الطيّبين، أوجه تحية اكبار الى كل قرية وبلدة ومدينة جنوبية، وأقول لأهلها ان معاناتكم هي معاناتنا جميعاً. فكما ان لا استقرار في لبنان طالما بقي الجنوب مهدداً، فهو لن يتعافى إذا بقيت عكار مهملة، والبقاع محروماً".



وتوجّه رئيس الحكومة الى الحضور، قائلا: "لسنا هنا أمام مدرج والى جانب طائرة مدنية ومشروع قاعة ركاب جديدة فحسب، بل نحن هنا أمام قرار سياسي وإنمائي ووطني بامتياز: ألاّ تبقى منطقة عكّار خارج اولويات الدولة الإنمائية. ورغم ما قدمته الى الوطن، ولا سيما بانخراط الآلاف من ابنائها في قواته المسلحة واستشهاد العديد منهم، عانت عكّار، على مدى عقود، من الحرمان والتهميش وضعف الاستثمار في البنى التحتية والخدمات وفرص العمل. وهذا ليس توصيفًا إنشائيًا، بل واقع تؤكده الأرقام".



ولفت الى أن "محافظة عكّار سجّلت أعلى معدّل فقر بين المحافظات اللبنانية، بنسبة بلغت ٦٢ في المئة، مقارنة بـ٣٣ في المئة على المستوى الوطني. وسجّلت أيضًا أدنى نسبة مشاركة للسكان في النشاط الاقتصادي وسوق العمل، بمستوى لا يتجاوز ٣٥ في المئة، مقارنة بـ٤٣ في المئة على المستوى الوطني. كما تظهر المؤشرات إلى أن نحو ربع سكان المحافظة هم عاطلون عن العمل". وتوجّه رئيس الحكومة الى الحضور، قائلا: "لسنا هنا أمام مدرج والى جانب طائرة مدنية ومشروع قاعة ركاب جديدة فحسب، بل نحن هنا أمام قرار سياسي وإنمائي ووطني بامتياز: ألاّ تبقى منطقة عكّار خارج اولويات الدولة الإنمائية. ورغم ما قدمته الى الوطن، ولا سيما بانخراط الآلاف من ابنائها في قواته المسلحة واستشهاد العديد منهم، عانت عكّار، على مدى عقود، من الحرمان والتهميش وضعف الاستثمار في البنى التحتية والخدمات وفرص العمل. وهذا ليس توصيفًا إنشائيًا، بل واقع تؤكده الأرقام".ولفت الى أن "محافظة عكّار سجّلت أعلى معدّل فقر بين المحافظات اللبنانية، بنسبة بلغت ٦٢ في المئة، مقارنة بـ٣٣ في المئة على المستوى الوطني. وسجّلت أيضًا أدنى نسبة مشاركة للسكان في النشاط الاقتصادي وسوق العمل، بمستوى لا يتجاوز ٣٥ في المئة، مقارنة بـ٤٣ في المئة على المستوى الوطني. كما تظهر المؤشرات إلى أن نحو ربع سكان المحافظة هم عاطلون عن العمل".





وأكد سلام أن إطلاق أعمال تأهيل وتشغيل مطار الرئيس رينيه معوّض في القليعات ليس مشروعًا استثماريًا فحسب، بل هو خطوة في صلب الإنماء المتوازن، وفي صلب العدالة بين المناطق، وفي صلب مسؤولية الدولة تجاه مواطنيها.



وقال: "عندما مثلت حكومتنا أمام مجلس النواب، قلنا في البيان الوزاري بوضوح إن الحكومة ستعمل على تشغيل مطار رينيه معوّض في القليعات لأهميته الإنمائية. لم تكن هذه العبارة هامشاً في نص بل كانت التزامًا أمام اللبنانيين. واليوم نحن هنا لنقول إن هذا الالتزام بدأ يتحوّل إلى واقع. والاهم، ان التزامنا في البيان الوزاري بالنهوض بالشمال وعكّار اتى من ضمن رؤية متكاملة، لا تقتصر على تشغيل مطار الرئيس رينيه معوّض في القليعات، بل من خلال أربع ركائز استراتيجية، شملت ايضاً تفعيل المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، واستكمال مشروع معرض الرئيس الشهيد رشيد كرامي الدولي، وتطوير مرفأ طرابلس. وكل هذه الملفات قطعنا فيها خطوات عملية، كما تعلمون".



وأضاف رئيس الحكومة: "رهاننا ان يفتح تشغيل هذا المطار أمام عكّار والشمال فرصًا جديدة في العمل، والخدمات، والنقل والشحن، والتجارة والسياحة. وقريباً، بإذن الله، تكون الرحلات من هذا المطار قد انطلقت، فلا تبقى عكار منطقة على أطراف الوطن، بل مركزاً اقتصادياً فاعلاً فيه، وبوابة من بوابات لبنان على الشقيقة سوريا ومحيطه العربي، لا بل على العالم الأرحب".



ولفت سلام الى أن لمطار القليعات رمزية تتجاوز الإنماء والاستثمار، قائلا: "هذا المكان ليس مجرد منشأة نعيد تأهيلها. هذا المكان هو جزء من الذاكرة السياسية والدستورية للبنان. فبعد انتهاء اجتماعاتهم في مدينة الطائف، وعودة النواب من المملكة العربية السعودية، انعقد في ٥ تشرين الثاني ١٩٨٩ مجلس النواب هنا، في مطار القليعات. وهنا أُقرّت في صيغتها الدستورية "وثيقة الوفاق الوطني" التي باتت معروفة باتفاق الطائف. وهنا انتُخب الرئيس رينيه معوّض رئيسًا للجمهورية، قبل أن يُغتال بعد أيام قليلة وهو يحاول أن ينقل لبنان من حالة الحرب إلى السلم الاهلي. ولهذا يحمل هذا المطار اسمه. لذلك، فإن إعادة الحياة إلى مطار الرئيس رينيه معوّض ليست فقط إعادة تشغيل مرفق عام، هي أيضًا استعادة لمعنى الدولة".



واعتبر أن "استكمال الطائف لا يكون بالإنماء وحده، ولا يكون باللامركزية الإدارية الموسعة وحدها، وسائر الإصلاحات التي تأخر تنفيذها طويلاً، مشيرا الى أن استكمال تطبيق الطائف يتطلب أيضًا ان تقوم الدولة، ببسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية، كما اتى حرفياً في نص هذا الاتفاق، وبحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة، وبانسحاب إسرائيل من كل الأراضي اللبنانية، وبعودة الأمن والاستقرار إلى الجنوب، وبإعادة الإعمار.



وأكد سلام ألا مناطق منسية بعد الآن، ولا إنماء مؤجلاً بعد اليوم. دولة واحدة، وفرص واحدة، ومستقبل واحد لجميع اللبنانيين". ولفت سلام الى أن لمطار القليعات رمزية تتجاوز الإنماء والاستثمار، قائلا: "هذا المكان ليس مجرد منشأة نعيد تأهيلها. هذا المكان هو جزء من الذاكرة السياسية والدستورية للبنان. فبعد انتهاء اجتماعاتهم في مدينة الطائف، وعودة النواب من المملكة العربية السعودية، انعقد في ٥ تشرين الثاني ١٩٨٩ مجلس النواب هنا، في مطار القليعات. وهنا أُقرّت في صيغتها الدستورية "وثيقة الوفاق الوطني" التي باتت معروفة باتفاق الطائف. وهنا انتُخب الرئيس رينيه معوّض رئيسًا للجمهورية، قبل أن يُغتال بعد أيام قليلة وهو يحاول أن ينقل لبنان من حالة الحرب إلى السلم الاهلي. ولهذا يحمل هذا المطار اسمه. لذلك، فإن إعادة الحياة إلى مطار الرئيس رينيه معوّض ليست فقط إعادة تشغيل مرفق عام، هي أيضًا استعادة لمعنى الدولة".واعتبر أن "استكمال الطائف لا يكون بالإنماء وحده، ولا يكون باللامركزية الإدارية الموسعة وحدها، وسائر الإصلاحات التي تأخر تنفيذها طويلاً، مشيرا الى أن استكمال تطبيق الطائف يتطلب أيضًا ان تقوم الدولة، ببسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية، كما اتى حرفياً في نص هذا الاتفاق، وبحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة، وبانسحاب إسرائيل من كل الأراضي اللبنانية، وبعودة الأمن والاستقرار إلى الجنوب، وبإعادة الإعمار.وأكد سلام ألا مناطق منسية بعد الآن، ولا إنماء مؤجلاً بعد اليوم. دولة واحدة، وفرص واحدة، ومستقبل واحد لجميع اللبنانيين".

بدوره، شدد وزير الأشغال على أن مطار القليعات ليس لعكار وحدها ولا للشمال وحده بل لكل لبنان ليؤكد أن الدولة قادرة على تحويل المشاريع المعلقة الى انجازات ملموسة عندما تتوفّر الإرادة.



وقال رسامني: "واجهنا تحديات كثيرة وظروفا لم تكن سهلة على الوطن ولكننا نؤمن أن الحرمان ليس قدرا وأن الإنماء ليس منّة بل حق من حقوق المواطنين".



وأضاف: "اليوم ننتقل من الوعد الى التنفيذ وهدفنا أن يدخل مطار رينيه معوض حيّز التشغيل الفعلي بعض بضعة أسابيع لتكون بداية مرحلة جديدة للنقل الجوي في لبنان نحو مرسين واسطنبول ودبي".



وأعلن أنه يجري التواصل مع عدد من شركات الطيران المنخفضة الكلفة بهدف توسيع شبكة الرحلات وتغزيز ربط القليعات بوجهات اقليمية ودولية جديدة.



وقال: "أنا على ثقة أن هذا اليوم سيبقى في ذاكرة اللبنانيين كيوم انتصرت فيه الإرادة على الانتظار ونحن لا نضع حجر أساس مشروع فحسب بل نثبت أن الدولة حين تقرر تستطيع أن تنجز".









وأضاف: "رؤيتنا لتطوير مطار القليعات تقوم على 3 مراحل واضحة ومتكاملة".



بعدها، تحدث رئيس مجلس إدارة شركة Al Mulla Group المالكة لـSky Lounges Services زياد المنلا، قائلا: "نعلن اطلاق مبادرة وطنية وانمائية تشكل فرصة حقيقة للبنان وللشمال على وجه خصوص".وأضاف: "رؤيتنا لتطوير مطار القليعات تقوم على 3 مراحل واضحة ومتكاملة".

من جهته، قال المدير العام لشركة Mada airways عماد رعد: "فخورون بأن نكون من أوائل شركات الطيران التي ستبدأ بمطار القليعات".

وفي نهاية الحفل، أُعلن رسميا إطلاق مشروع تطوير وتشغيل مطار رينيه معوض في القليعات.