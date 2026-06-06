حزب الله: استهداف آلية للجيش جريمة مقصودة ونجدد وقوفنا إلى جانب جيشنا الوطني

أكد حزب الله أن الاعتداء الإجرامي "الذي نفذه العدو الإسرائيلي ضد سيارة عسكرية تابعة للجيش اللبناني، وأدى إلى استشهاد ضابطين وجندي، هو جريمة موصوفة ومقصودة تُضاف إلى الجرائم التي يرتكبها بحق شعبنا اللبناني، ولا سيما في الجنوب والبقاع الغربي، وهي نتاج طبيعي لاستهانة السلطة بسيادة البلد ودماء شعبها وتنازلاتها المجانية، وآخرها استسلامها الكامل لشروط العدو في واشنطن، ما شجعه على استباحة دماء شعبنا وجيشنا".

وتقدم حزب الله من عائلات شهداء الجيش ومن المؤسسة العسكرية، قيادةً وضباطًا وأفرادًا، بأحرّ التعازي والمواساة، قائلاً: "إننا ندين هذا العدوان الآثم ونجدد وقوفنا إلى جانب جيشنا الوطني".