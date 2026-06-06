السفير الأميركي للـLBCI: المفاوضات في واشنطن كانت مهمّة جدا... و"نعيم قاسم يقرّر كما يريد ونحن نقرّر أيضا"

رأى السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى أن هذه المرة الأولى التي يقرّر فيها لبنان مصيره بمفرده من دون تدخّل أحد، لافتا الى أن المفاوضات في واشنطن كانت مهمّة جدا.



وقال للـLBCI: "نعيم قاسم يقرّر كما يريد ونحن نقرّر أيضا".



وخلال حضوره حفل إطلاق مشروع تطوير وتشغيل مطار رينيه معوض - القليعات، قال السفير الأميركي: "مطار جديد يعني أملا جديدا للبنان واقتصادا أقوى".