سلام يعزّي بشهداء الجيش: استهدافهم من إسرائيل جريمة موصوفة ضد لبنان

تقدم رئيس مجلس الوزراء نواف سلام بالتعازي "إلى عائلات وزملاء الشهداء العميد وسام صبره، والنقيب إيلي خوري، والجندي حسين غزال، وإلى الجيش اللبناني".