الصدي بحث مع وفد IFC والقائم بالاعمال السوري في ملفات الطاقة والغاز

استقبل وزير الطاقة والمياه جو الصدي وفداً من مؤسسة التمويل الدولية IFC، والتي هي عضو في مجموعة البنك الدولي ضم: المدير خواجة أفتاب، مدير مكتب بيروت إنريكي أرماس، المدير الإقليمي للاستشارات المتعلقة بالشراكات بين القطاعين العام والخاص وتمويل المشاريع مايكل أوباغي والمسؤول الاستثماري مازن السعد.

وخصص اللقاء لبحث التطورات والتقدم في ما يتعلق بإنشاء محطة تغويز FSRU وبإستقدام الغاز لتشغيل معمل دير عمار لتوليد الطاقة وتشجيع المستثمرين على انشاء معمل ثان حديث على الغاز في دير عمار.

كما التقى الصدي القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في لبنان إياد الهزاع، وتناول البحث التعاون القائم بين البلدين، وخصوصاً في مجالات إستجرار الطاقة والغاز.