البحرين تؤكد دعمها لسيادة لبنان واستقراره ورفض التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية

أكدت وزارة الخارجية موقف مملكة البحرين الثابت والراسخ في "دعم سيادة الجمهورية اللبنانية الشقيقة وأمنها واستقرارها ووحدة أراضيها، ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية"، مجددةً تأييدها "لجهود فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون وحكومته الرامية إلى بناء الدولة وتعزيز مؤسساتها الدستورية وبسط سيادتها على كامل أراضيها، وحصر حيازة السلاح بيد الدولة وحدها، تنفيذا لاتفاق الطائف وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (1701) والقرارات الدولية ذات الصلة".

وأعربت الوزارة عن "تقدير مملكة البحرين لجهود الوساطة التي تبذلها الولايات المتحدة الأميركية بقيادة الرئيس دونالد ترامب للتوصل إلى اتفاقٍ دائمٍ لوقف إطلاق النار في لبنان"، وتثمينها لحرص "الرئاسة والحكومة اللبنانية على إنجاح المفاوضات والمساعي الدبلوماسية لإنهاء الأعمال العدائية بصورة دائمة، وحماية المدنيين، وتأمين عودة النازحين إلى ديارهم".

وشددت على "ضرورة احترام سيادة لبنان واستقلاله وقراره الوطني الحر، ودعم الحوار الوطني الجامع سبيلًا وحيدًا لمعالجة القضايا الداخلية، ورفض استخدام لبنان ساحةً للصراعات الإقليمية، بما يعزز الأمن والاستقرار والتعايش السلمي في المنطقة، ويجنب شعوبها مخاطر اتساع دائرة النزاعات".

وجددت وزارة الخارجية دعوة مملكة البحرين إلى "تعزيز الجهود الدولية والإقليمية لتقديم الدعم الإنساني العاجل للجمهورية اللبنانية الشقيقة، وتخفيف معاناة المدنيين، ومساندة جهود قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) وضمان سلامة أفرادها في أداء مهامها النبيلة لحفظ السلام وتعزيز الاستقرار"، متمنيةً للجمهورية اللبنانية بقيادة الرئيس العماد جوزاف عون، التوفيق والسداد في تحقيق تطلعات شعبها الشقيق نحو الاستقرار والإصلاح وترسيخ الوحدة الوطنية، واستعادة دورها الفاعل في محيطها العربي والدولي، بما يسهم في ترسيخ الأمن والازدهار والسلام الإقليمي المستدام".