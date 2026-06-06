مخزومي: الاعتداء الذي استهدف دورية للجيش انتهاك خطير للسيادة اللبنانية

أدان النائب فؤاد مخزومي بأشد العبارات الاعتداء الذي استهدف دورية للجيش اللبنانيّ على طريق الخردلي وأدى إلى استشهاد ضابطين وعسكريّ.

ووصف الاعتداء بالانتهاك الخطير للسيادة اللبنانية وللقرارات والالتزامات الدولية، ومحاولة مرفوضة للمساس بأمن لبنان واستقراره.

وكتب على اكس: “تزفّ بيروت اليوم ابنها العميد الشهيد وسام صبرا، ابن طريق الجديدة، إلى جانب رفيقيه الشهيدين، الذين ارتقوا أثناء تأدية واجبهم الوطنيّ دفاعًا عن لبنان وشعبه وسيادته”.

وشدد مخزومي على أنّ استهداف الجيش اللبنانيّ، الضامن لوحدة الوطن وأمنه، جريمة مدانة بكل المقاييس، تستوجب محاسبة المسؤولين عنها ومنع تكرارها.