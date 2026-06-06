الحزب التقدميّ الاشتراكيّ يدين الاعتداء على دورية الجيش: للالتزام بوقف النار بما يضمن وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة

دانت مفوضية الإعلام في الحزب التقدميّ الاشتراكيّ اعتداء القوات الإسرائيلية على استهدف دورية للجيش اللبنانيّ على طريق الخردلي – النبطية.

وتقدم من قيادة الجيش اللبنانيّ وعائلات الشهداء بـ”أحر التعازي"، منوهًا بتضحيات العسكريين الذين يواصلون أداء واجبهم الوطني في ظروف بالغة الدقة والخطورة.

وأكّد أنّ "استمرار الاعتداءات الإسرائيلية واستهداف الجيش اللبنانيّ والمدنيين يشكل دليلاً إضافياً على استخفاف إسرائيل بالقوانين والقرارات الدولية، وعلى سعيها الدائم إلى فرض وقائع بالقوة وزعزعة الاستقرار".

وجددّ "التقدمي" تأكيده "ضرورة الالتزام الكامل بوقف النار، بما يضمن وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، والانسحاب الإسرائيليّ الكامل من جميع الأراضي اللبنانية المحتلة، وتأمين عودة أبناء الجنوب إلى بلداتهم وقراهم بأمان وكرامة، بما يعزز الاستقرار ويكرّس سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها".