وزارة الصحة استنكرت الاعتداء على طبيب في مستشفى طرابلس الحكوميّ

استنكرت وزارة الصحة العامة اعتداء مرافق أحد المرضى على طبيب، داخل قسم الطوارئ في مستشفى طرابلس الحكوميّ بواسطة آلة حادة، مما أدى إلى إصابته بجروح أثناء تأديته لواجبه الإنسانيّ والمهنيّ.

وأكّدت الوزارة أنّ هذا العمل الهمجي والمرفوض يشكل اعتداءً صارخًا ليس فقط على الجسم الطبيّ والتمريضيّ، بل على أمن كل مواطن يلجأ إلى المؤسسات الاستشفائية لتلقي العلاج، وهو ما لا يمكن القبول به أو التغاضي عنه تحت أيّ ظرف من الظروف.

وشدّدت على أنّ حماية المرافق الطبية، وتحصين حرمة المستشفيات، وتأمين السلامة الكاملة للطواقم الطبية والعاملين فيها، تشكل أولوية مطلقة وقصوى لدى وزير الصحة العامة.

وانطلاقاً من هذه المسؤولية، يتابع الوزير تفاصيل هذه الحادثة والتحقيقات الجارية فيها شخصيًا وبشكل مباشر مع السلطات الأمنية والقضائية المختصة، وذلك حرصًا منه على ملاحقة المعتدين بشكل حثيث ومن دون أي تهاون.