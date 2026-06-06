الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزارة الصحة استنكرت الاعتداء على طبيب في مستشفى طرابلس الحكوميّ

أخبار لبنان
2026-06-06 | 10:42
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزارة الصحة استنكرت الاعتداء على طبيب في مستشفى طرابلس الحكوميّ
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
وزارة الصحة استنكرت الاعتداء على طبيب في مستشفى طرابلس الحكوميّ

استنكرت وزارة الصحة العامة اعتداء مرافق أحد المرضى على طبيب، داخل قسم الطوارئ في مستشفى طرابلس الحكوميّ بواسطة آلة حادة، مما أدى إلى إصابته بجروح أثناء تأديته لواجبه الإنسانيّ والمهنيّ. 

 

وأكّدت الوزارة أنّ هذا العمل الهمجي والمرفوض يشكل اعتداءً صارخًا ليس فقط على الجسم الطبيّ والتمريضيّ، بل على أمن كل مواطن يلجأ إلى المؤسسات الاستشفائية لتلقي العلاج، وهو ما لا يمكن القبول به أو التغاضي عنه تحت أيّ ظرف من الظروف.

 

وشدّدت على أنّ حماية المرافق الطبية، وتحصين حرمة المستشفيات، وتأمين السلامة الكاملة للطواقم الطبية والعاملين فيها، تشكل أولوية مطلقة وقصوى لدى وزير الصحة العامة. 

 

وانطلاقاً من هذه المسؤولية، يتابع الوزير تفاصيل هذه الحادثة والتحقيقات الجارية فيها شخصيًا وبشكل مباشر مع السلطات الأمنية والقضائية المختصة، وذلك حرصًا منه على ملاحقة المعتدين بشكل حثيث ومن دون أي تهاون.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

الصحة

استنكرت

الاعتداء

مستشفى

طرابلس

الحكوميّ

LBCI التالي
الرابطة المارونية: كلام الرئيس عون وضع الأمور في نصابها بعدما تجاوز التدخل الايرانيّ كل الأصول
الحزب التقدميّ الاشتراكيّ يدين الاعتداء على دورية الجيش: للالتزام بوقف النار بما يضمن وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-04-30

فريد البستاني يعلن ضمّ مستشفى دير القمر الحكومي إلى ملاك وزارة الصحة: وعدتُ ووفيت

LBCI
أخبار لبنان
2026-04-06

وزير الصحة يزور مستشفى صيدا التركي لتعزيز جهوزية المستشفيات الحكومية خلال الحرب

LBCI
أخبار لبنان
2026-05-23

وزارة الصحة: 25 جريحا في مستشفى حيرام بسبب الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية

LBCI
أخبار لبنان
2026-06-03

الصحة: إدعاءات الاحتلال بشأن مستشفى تبنين الحكومي تهديد خطير لمؤسسة مدنية حكومية لا تزال وحدها تؤمن الخدمات في قضاء بنت جبيل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:58

الجيش الإسرائيلي: سنواصل عملياتنا "في كل أنحاء لبنان"

LBCI
أخبار لبنان
16:25

جنبلاط: الجنوب اللبناني ليس بحاجة إلى مزيد من الصواريخ للدفاع عنه... "إبن الجنوب أقوى"

LBCI
أخبار لبنان
15:41

انهيار سقف أحد المحال في جونية... والدفاع المدني ينفّذ عمليات بحث وإنقاذ وينتشل جثماناً

LBCI
أخبار لبنان
14:26

اليونيفيل تقدّم التحية لجندي صربي فارق الحياة متأثراً بجراحه... اللواء ديوداتو أبانيارا: "لقد أتممت مهمتك وسنكمل المسيرة من هنا"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-03-09

مصدر أمني لرويترز: الدفاعات الجوية اعترضت طائرة مسيرة وأسقطتها بالقرب من مطار أربيل في إقليم كردستان العراق

LBCI
آخر الأخبار
15:18

وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير: يجب أن تحترق طهران الليلة

LBCI
منوعات
2026-01-01

برفقة زوجها الملك عبدالله… الملكة رانيا تودّع عامًا وتستقبل آخر بصورة عفوية (صورة)

LBCI
آخر الأخبار
08:53

إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري: الجيش طلب من سكان الشمال الاستعداد لقصف من حزب الله في الساعات المقبلة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:42

إيران تطلق صواريخ باتجاه إسرائيل... إليكم آخر المستجدات من الداخل الإسرائيلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

أكوالينا الشايب تحرز لقب بطولة أوروبا المفتوحة وتنقل الجودو اللبناني الى العالمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

أكثر من مليون شخص في قلب مدريد ترحيباً بالبابا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

عودة القطار ليس حلماً بعيداً... الـLBCI ترصد مسار سكة الحديد من طرابلس الى العبودية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

بعد الإحتفال بإفتتاح مطار القليعات... اللبنانيون يسألون: هل يُنجز المشروع ومتى تنطلق أول رحلة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

وزارة التربية تحسم الجدل: الامتحانات قائمة وفق الخطة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

إليكم قصة أموال إيران المحجوزة…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

التحية الأخيرة لشهداء الجيش اللبناني.. والجدل مستمر حول أهداف الاستهداف الاسرائيلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

كيف تبدو الضاحية الجنوبية بعد الهجوم المفاجىء عليها؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
03:36

وزير المالية الإسرائيلية: الضاحية

LBCI
أخبار لبنان
15:41

انهيار سقف أحد المحال في جونية... والدفاع المدني ينفّذ عمليات بحث وإنقاذ وينتشل جثماناً

LBCI
أخبار لبنان
11:56

قيادة الجيش شيّعت العميد الشهيد وسام صبره (صور)

LBCI
أخبار لبنان
02:18

الدفاع المدني يُجلي 70 عاملاً من مشاتل عبا ويواصل إجلاء الأهالي من حبوش والنبطية

LBCI
خبر عاجل
11:07

ترامب: اريد للبنان حياة افضل وأفضّل أن تقوم اسرائيل بضربات دقيقة ضد حزب الله ويمكن ان تساعدهم الولايات المتحدة بذلك او ان نجعل سوريا تقوم بذلك لانها تقوم بعمل جيد

LBCI
أخبار لبنان
06:39

أدرعي: انذار عاجل الى سكان مدينة صور والمخيمات والأحياء المحيطة بها

LBCI
أخبار لبنان
12:02

قيادة الجيش شيّعت الجندي الشهيد حسين غزال (صور)

LBCI
خبر عاجل
13:04

أدرعي: الجيش الإسرائيلي هاجم مقرا تابعا لحزب الله في الضاحية الجنوبية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More