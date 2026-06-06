وقفة اعتراضية سلمية لأهالي عين إبل رفضًا لمنع القافلة المدنية من الوصول إلى عين ابل و دبل ورميش وعرقلة نقل المرضى إلى المستشفيات

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