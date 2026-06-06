الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبيّ: نواصل دعمنا الحكومة اللبنانية ومستعدون لدعم تنفيذ أيّ اتفاق بين إسرائيل ولبنان

أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبيّ أنّ اتفاق وقف إطلاق النار، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، بين لبنان وإسرائيل يُمثل فرصة متجددة لإنهاء الصراع وتحقيق سلام وأمن دائمين.

وأعرب عن ثقة الاتحاد الأوروبيّ بأنّ إسرائيل ولبنان سيواصلان المفاوضات المباشرة بروح بناءة.

وحثّ جميع الأطراف على الالتزام الكامل ببنود الاتفاق ورفض أي شروط إضافية من حزب الله.

وقال: “يجب وقف جميع العمليات العسكرية فورًا”.

وأضاف: “على حزب الله الانسحاب من قطاع الليطاني الجنوبيّ”.

ودعا الاتحاد الأوروبيّ إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي اللبنانية.

وأكّد مواصلة الاتحاد الأوروبيّ دعمه الحكومة اللبنانية واستعداده لدعم تنفيذ أيّ اتفاق بين إسرائيل ولبنان.

وألعن أنّ مبادرة المساعدة الجديدة التي أقرها مرفق السلام الأوروبيّ بقيمة 100 مليون يورو ستساهم للقوات المسلحة اللبنانية في 4 حزيران، بشكل مباشر في تعزيز قدراتها على أداء مهمتها.

وطالب الاتحاد الأوروبيّ بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدوليّ رقم 1701 الذي يدعو إسرائيل إلى احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه، ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية، بما فيها حزب الله.