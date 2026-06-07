وزير المالية الإسرائيلية: الضاحية

كتب وزير المالية الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش عبر حسابه على "أكس": "الضاحية!".



وفي تصريح سابق، توجّه سموتريتش إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقول: "الردع يكون بإسقاط 10 مبانٍ في الضاحية مقابل كل طائرة مسيّرة و100 مقابل كل واحدة تؤذي أحد جنودنا".