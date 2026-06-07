الدفاع المدني يُجلي 70 عاملاً من مشاتل عبا ويواصل إجلاء الأهالي من حبوش والنبطية

أجلت عناصر الدفاع المدني اللبناني 70 عاملاً وعاملة من الجنسيتين السورية والبنغلادشية من مشاتل عبا، عقب استهداف مسيّرة لعائلة في المنطقة، ما أسفر عن استشهاد طفلين.ونقلت فرق الإسعاف التابعة للدفاع المدني، بمؤازرة الجيش اللبناني، العمال إلى أماكن آمنة، فيما تواصل المديرية الإقليمية للدفاع المدني عمليات إجلاء الأهالي من بلدتي حبوش والنبطية.