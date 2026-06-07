غارات وشهداء وجرحى في قرى قضاء النبطية

شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارة جوية على دفعتين، دمرت منزلا، في حي الغميقة في بلدة الدوير. وتعرضت مدينة النبطية لغارة جوية.



ونفذت مسيرة معادية غارة، مستهدفة دراجة نارية على طريق زفتا، ما ادى الى استشهاد مواطن.



كما استشهد سوريان وجرح ثالث في غارة لمسيرة معادية استهدفتهم على دراجة على طريق وطى عبا بين بلدتي عبا والدوير.



كما نفذت مسيرة معادية غارة على بلدة الكفور.