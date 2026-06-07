أدرعي: انذار عاجل الى سكان مدينة صور والمخيمات والأحياء المحيطة بها

#عاجل ‼️انذار عاجل الى سكان مدينة صور والمخيمات والأحياء المحيطة بالمدينة وفق ما يعرض في الخارطة



🔸في ضوء قيام حزب الله الإرهابي بخرق اتفاق وقف اطلاق النار يضطر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم.



🔸نجدد إنذارنا انه حرصًا على سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم… pic.twitter.com/e0IGgG2q9J — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 7, 2026

وجه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي انذارا عاجلا الى سكان مدينة صور والمخيمات والأحياء المحيطة بالمدينة وفق ما يعرض في الخارطة.وقال أدرعي عبر "إكس": "في ضوء قيام حزب الله بخرق اتفاق وقف اطلاق النار يضطر الجيش الاسرائيلي للعمل ضده بقوة. الجيش لا ينوي المساس بكم".وأضاف: "نجدد إنذارنا انه حرصًا على سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فوراً والانتقال الى شمال نهر الزهراني".وتابع: "نتوجة تحديدًا الى الموجودين في مدينة صور ومخيمات: البص وزقوق المفدي: كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرض حياته للخطر!".