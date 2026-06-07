السفير البابوي في لبنان يتفقد حارة صور القديمة ويؤكد التضامن مع الأهالي ويدعو إلى السلام

تفقد السفير البابوي في لبنان المونسنيور باولو بورجيا حارة صور القديمة، كما شارك في قداس أقيم في كاتدرائية القديس توما الرسول في المدينة، وذلك في اطار طمأنة اهالي الحارة, بعد الإنذار الإسرائيلي الاخير.



السفير البابوي الذي رافقه مطران صور للروم الملكيين الكاثوليك جورج اسكندر ورئيس بلدية صور حسن دبوق، ورئيس أركان اليونيفيل ممثل فرنسا في لبنان، استمع الى معاناة الاهالي، وطمأنهم ناقلا اليهم بركة وصلاة البابا لاوون.







