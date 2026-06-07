قيادة الجيش شيّعت الجندي الشهيد حسين غزال (صور)

شيّعت قيادة الجيش وأهالي منطقة الشويفات الجندي الشهيد حسين غزال الذي استشهد بتاريخ 6 / 6 / 2026 جرّاء استهدافه بغارة إسرائيلية معادية على طريق الخردلي - كفرتبنيت (النبطية).

بحضور قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسّان عوده، استُهلّ التشييع من أمام المستشفى العسكري المركزي، حيث أدّت ثلّة من الشرطة العسكرية وموسيقى الجيش التحية والتشريفات اللازمة، وجرى تقليد الشهيد أوسمة الحرب والجرحى والتقدير العسكري من الدرجة البرونزية.

بعدها نُقِل الجثمان إلى جبانة الصادق - الشويفات، حيث أُقيم المأتم بحضور ممثل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسّى وقائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسّان عوده، وألقى كلمة جاء فيها: "تختلطُ في قلوبِنا مشاعرُ الاعتزازِ مع مشاعرِ الأسى، إذ نجتمعُ لوداعِ رفيقِ سلاحِنا الجندي الشهيد حسين غزال، الذي جسّدَ خلالَ حياتِهِ قِيَمَ الوطنيّةِ والمناقبيّةِ والإخلاصِ للجيشِ والولاءِ للبنان، وجسّدَ في شهادتِهِ التضحيةَ القصوى إلى جانب مَن سبقوهُ من الشهداءِ الأبرار، بعد أنْ طالتْه يد العدوان الإسرائيلي الغادر الذي ما زال يستهدف المدنيين والعسكريين في مختلف المناطق".