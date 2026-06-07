كرامي: فلترحم ايران الجنوب ولبنان ونقف الى جانب الدولة اللبنانية والشرعية

شدد النائب فيصل كرامي على أن حماية الجنوب وانقاذ ما تبقى منه تكون عبر توحيد الموقف اللبناني واستكمال الانسحاب الاسرائيلي وبسط سلطة الدولة على كامل اراضيها.



وقال كرامي لمناسبة الذكرى الـ39 لاستشهاد الرئيس الشهيد رشيد كرامي: "فلترحم ايران الجنوب ولبنان ولتتوقف عن استخدامه كورقة ضغط في مفاوضاتها لقد دفع الجنوب ما يكفي واهل الجنوب ليسوا اوراقا في حقائب المفاوضين".



وأكد أن سيادة لبنان وكرامة اللبنانيين ليسا موضوع تفاوض فالجنوب للبنان.



وأضاف: "موقفنا من العداء للكيان الصهيوني هو موقفٌ ثابت ومتجذر في ثوابتنا الوطنية والدينية والإنسانية فالكيان الصهيوني هو عدوّنا ولم ولن نتخلى عن الجنوب".



وتابع: "نقف الى جانب الدولة اللبنانية والشرعية اللبنانية والدستور اللبناني ولن نكون الا في هذا الموقع وندعم رئيس الجمهورية وهو رجل شجاع يفعل ما يقول".



وأكد كرامي التمسك بإقرار قانون العفو العام، مشددا على أنه لن يقبل بقانون عفو مفصل على قياس أحد وبعفوٍ يتجاوز المظلومين الإسلاميين وبأن يبقى هذا الملف رهينة الحسابات السياسية والانتخابية.



وقال: "اذا دُعيتُ الى جلسة لمجلس النواب ولم يكن قانون العفو على جدول أعمالها فإن موقفي واضح "المقاطعة والمقاطعة والمقاطعة"".



وأضاف: "ننظر الى السعودية كشقيقنا الاكبر وأي مساس بالطائف هو مساس باستقرار لبنان ونطالب بتطبيقه كاملا".