الجيش الإسرائيلي: سنواصل عملياتنا "في كل أنحاء لبنان"

أعلن الجيش الإسرائيلي المضي قدما في حملته العسكرية في لبنان، قائلا إنه سيكثف عملياته ضد حزب الله.وقال المتحدث العسكري إيفي ديفرين في بيان متلفز: "يحاول النظام (الإيراني) إرساء معادلة جديدة من خلال شن هجمات مباشرة على الأراضي الإسرائيلية ردا على عمليات الجيش الإسرائيلي في الضاحية".وأضاف: "ضربنا في الضاحية ردا على هجمات حزب الله المتواصلة على بلدات شمال إسرائيل. وسيواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في كل أنحاء لبنان، وسيكثف عملياته ضد حزب الله".