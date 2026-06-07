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الجيش الإسرائيلي: سنواصل عملياتنا "في كل أنحاء لبنان"
أخبار لبنان
2026-06-07 | 16:58
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الجيش الإسرائيلي: سنواصل عملياتنا "في كل أنحاء لبنان"
أعلن الجيش الإسرائيلي المضي قدما في حملته العسكرية في لبنان، قائلا إنه سيكثف عملياته ضد حزب الله.
وقال المتحدث العسكري إيفي ديفرين في بيان متلفز: "يحاول النظام (الإيراني) إرساء معادلة جديدة من خلال شن هجمات مباشرة على الأراضي الإسرائيلية ردا على عمليات الجيش الإسرائيلي في الضاحية".
وأضاف: "ضربنا في الضاحية ردا على هجمات حزب الله المتواصلة على بلدات شمال إسرائيل. وسيواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في كل أنحاء لبنان، وسيكثف عملياته ضد حزب الله".
أخبار لبنان
الجيش الإسرائيلي
لبنان
حزب الله
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