بخاش مع وفد من أطباء مستشفى "الأميركية" بعد لقاء الرئيس عون: أطلعنا فخامته على إنجاز طبي نوعي تحقق في لبنان للمرة الأولى

أكد البروفسور يوسف بخاش، بعد لقائه مع وفد من أطباء مستشفى الجامعة الأميركية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون: "وضعنا رئيس الجمهورية في أجواء إنجاز طبي نوعي تحقق في لبنان للمرة الأولى، وتمثل بإجراء عملية جراحية دقيقة لمريض تعرض لإصابة شديدة أدت إلى فقدان اليد لوظيفتها الطبيعية".

وقال: "استغرقت العملية نحو 11 ساعة متواصلة تحت المجهر الجراحي، نظراً إلى الدقة العالية المطلوبة. قدمنا هذا الإنجاز لفخامة الرئيس وللبنانيين كدليل على أن القطاع الطبي اللبناني، رغم كل التحديات الأمنية والاقتصادية والمالية، لا يزال قادراً على الابتكار وتقديم أحدث التقنيات والعلاجات الطبية على مستوى لبنان والمنطقة العربية".