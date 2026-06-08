الرئيس سلام للسفير الأميركي: لا يفاوض أحد عن لبنان غير الدولة اللبنانية

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى، وتناول النقاش خطورة التصعيد في المنطقة وانعكاساته على لبنان، والتحضيرات لجولة المفاوضات المقبلة في واشنطن.