طيران الشرق الأوسط : إلغاء رحلات الشركة من والى الكويت و بغداد بسبب قيود تشغيلية وإغلاق مسارات جوية

اعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية في بيان" إلغاء رحلاتها المجدولة من وإلى الكويت و بغداد، نتيجة قرار الطيران المدني الكويتي بعدم السماح لشركات الطيران الأجنبية بالتشغيل من وإلى مطار الكويت الدولي هي:



" الرحلتان ME408 وME409 بتاريخ 13 حزيران 2026.



" الرحلتان ME404 و ME405 بتاريخ 10 و11 و14 حزيران 2026.



الرحلات الملغاة من وإلى بغداد هي ME320/321 وذلك ليوم الثلاثاء 9 حزيران 2026 بسبب اغلاق المسارات الجوية في المنطقة.



أما بقية الرحلات، فستبقى وفق جدولها المعتاد.



يبقى الوضع متغيراً، وقد تطرأ تعديلات على جداول الرحلات في وقت قصير، لذا يُرجى من الركاب الكرام مراجعة مركز الاتصالات MEA Call Center أو الموقع الإلكتروني للشركة للاطلاع على آخر التعديلات".