"تاتش" تؤكّد التزامها تجاه أهلنا في الجنوب: مستمرون بالصيانة رغم الصعوبات الميدانية

أعلنت شركة "تاتش" في بيان انه،"عقب تلقيها شكاوى من مشتركيها في البلدات المستهدفة في الجنوب وتلك المحيطة بها حول الصعوبات التي يواجهونها على صعيد الشبكة، أن فرقها التقنية تسارع إلى إصلاح الأعطال فور حصولها، مؤكدة أنها تراقب الشبكة على مدار الساعة".



وأوضحت الشركة أنها "تعمل بالتنسيق الكامل وتحت الإشراف المباشر لوزارة الاتصالات"، مشيرة إلى أن "فرقها تواجه أحياناً ظروفاً قاهرة تخرج تماماً عن سيطرتها".



وأضافت :"أنه حفاظاً على سلامة الطواقم، يتوقف تحرك الفرق في بعض الأحيان على نيل الموافقة الرسمية والأذونات الأمنية، وفق الآلية المتبعة للدخول إلى المناطق المستهدفة".



وأكدت "تاتش" التزامها الراسخ تجاه أهالي الجنوب، ولا سيما في المناطق الأكثر خطورة"، مشددة على أنها "لن تدّخر جهداً لإبقائهم على تواصل دائم ومستمر". كما أعربت عن "بالغ أسفها واعتذارها عن أي تأخير قسري في صيانة الأعطال نتيجة هذه الظروف الاستثنائية الخارجة عن إرادتها".

