قماطي لفرانس برس: لا يوجد تواصل مباشر مع ترامب

أكّد نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي الاثنين لوكالة فرانس برس أنه لم يحصل تواصل مباشر بين الحزب والرئيس الأميركي بعد تصريحات لدونالد ترامب الأسبوع الماضي أشار فيها إلى أنه تحدّث مع حزب الله وتلقى منه موافقة على وقف الضربات على اسرائيل.



وقال قماطي في تصريح مكتوب لوكالة فرانس برس "لم يحصل أي تواصل مباشر بين الرئيس الأميركي ومسؤولين في الحزب".



وقال ترامب في 3 حزيران في تصريحات لصحافيين "تحدثنا مع حزب الله للمرة الأولى".



وقبل ذلك بيومين، في حين كانت إسرائيل تهدد بضرب ضاحية بيروت الجنوبية، كتب ترامب عبر منصته تروث سوشال أنه أجرى "محادثة مع ممثلين عن قيادة حزب الله" الذين "وافقوا على وقف إطلاق النار على إسرائيل وجنودها".



وأضاف قماطي أن الرئيس الأميركي "ربما" يقصد أن "معاون رئيس مجلس النواب نبيه بري يتواصل مع السفير الأميركي وينقل الرسائل".



واعتبر أن "هذا الادعاء يشير الى مدى استعداد الإدارة الأميركية للتخلي عن السلطة اللبنانية حين تلوح في الأفق أي إشارة للتواصل مع الجهات القوية والفاعلة في لبنان".

