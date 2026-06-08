سلام بحث مع المستشار الاقتصادي للمبعوث الفرنسي في مسار الإصلاحات واكد السعي السريع إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام المستشار الاقتصادي للمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الفرنسية إلى لبنان، جاك دو لا جوجي، في حضور السفير الفرنسي في لبنان، هيرفيه ماغرو.

وجرى خلال اللقاء البحث في التقدّم المُحرَز في مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية.

ومن جهته، قال الرئيس سلام: "هدفنا لم يتغيّر، وهو الوصول بأسرع وقت إلى الاتفاق على برنامج مع صندوق النقد الدولي. وهذا ليس فقط هدفًا بحدّ ذاته، بل إنّه مدخل ضروري لاستعادة الثقة الدولية بلبنان، وفتح الطريق أمامه إلى مصادر تمويل دولية هو بأمسّ الحاجة اليها".