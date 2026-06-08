المفتي قبلان: ليستيقظ البعض قبل فوات الأوان لأننا لن نترك لبنان للصهاينة ووكلائهم

وجّه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان رسالة الى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وللقوى السياسة اللبنانية، قائلا: "إن أهمية ما يجري الآن يستعيد لبنان وسيادته ممن حوّل لبنان إلى عقار سياسي وهدية أمنية بيد واشنطن وتل أبيب، وبهذا المجال حرب إيران ضد إسرائيل الإرهابية حرب لبنان، وطبيعة أهدافها تصبّ بصميم المصلحة الوطنية اللبنانية، ونحن معها وفيها، ومن يعارض هذه الحقيقة الوطنية خائن لوطنه ولا خيانة أكبر من خيانة سلطة العار التي قدّمت رأس لبنان على طاولة واشنطن الصهيونية".

وأضاف: "واللحظة ليستيقظ البعض قبل فوات الأوان، لأننا لن نترك لبنان للصهاينة ووكلائهم وزعيق بضاعتهم الإعلامية، وكنا قلنا للسلطة المهووسة ببيع سيادة لبنان: العالم أحلاف والأحلاف تتشابه بالعقائد الوطنية ولا يمكن للبنان أن يقوم إلا بثقل الأحلاف التي تضمن سيادته قبالة طغيان إسرائيل التي تريد ابتلاع أصل وجود لبنان، والسلطة الحالية وخياراتها تتعامل مع لبنان كفريسة مجانية بخلفية لعبة وكالة قذرة، وإيران بلد عملاق ووفي جداً للسيادة اللبنانية الوطنية فيما أميركا طاعون عالمي وعدو لدود للبنان وسيادته، والفريق السياسي التابع لها يجب منعه من لعبة الخيانة الوطنية والسياسية، ومن خان الأمانة الوطنية لا أمان له، وبهذه المعادلة السيادية التي قدمتها إيران بدا للعالم أنّ سيادة لبنان وليس بيروت خط أحمر إيراني، كل ذلك وسط سلطة مهووسة بمشروع صهينة لبنان!"

وأكد المفتي قبلان في رسالته: "لذلك أقول: مكتب نتنياهو يقول بأن ترامب يغطي ضرب بيروت، ومع ذلك البعض يكابر ويغامر ويلعب بنار السلم الأهلي ويعادي المقاومة وإيران، وكأنّ لبنان ملكيّة شخصية لأحد، وهذا لن يكون لأي أحد بهذا البلد، لأنّ لبنان شراكة وطنية وفقط، ومن يعتقد أنّ إسرائيل الإرهابية تليق به فليذهب إليها وليترك لبنان لأهله وذوي التضحيات الوطنية فيه، والأرض والجبهات الوطنية تلفظ هذه السلطة الخائنة، وأي خطوة باتجاه صهينة لبنان ستحرق لبنان".