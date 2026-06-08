"اليونيفيل" الإيطالية تقدم مساعدات للنازحين في صور والجنرال فراتشيللي أكد الإستمرار في دعم المجتمعات المحلية

قدّمت الوحدة الإيطالية العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل) مساعدات إنسانية وإغاثية للنازحين في منطقة صور، في إطار دعمها المستمر للأهالي المتضررين من الأوضاع الراهنة.

وجرى تسليم المساعدات بحضور قائد القطاع الغربي في اليونيفيل أندريا فراتشيللي ورئيس اتحاد بلديات قضاء صور حسن دبوق، إلى جانب ممثلين عن الجهات المحلية المعنية، حيث شملت المساعدات مواد غذائية للعائلات النازحة.

وألقى المهندس حسن دبوق كلمة شكر فيها "القوة الإيطالية العاملة ضمن اليونيفيل والشعب الإيطالي على هذه المبادرة الإنسانية"، مثمناً "الدعم المتواصل الذي تقدمه إيطاليا إلى الأهالي والنازحين في منطقة صور"، ومؤكداً "أن هذه المساعدات تسهم في التخفيف من الأعباء المعيشية التي تواجهها العائلات في ظل الظروف الراهنة".

من جهته، أكد الجنرال أندريا فراتشيللي "استمرار التزام اليونيفيل بدعم المجتمعات المحلية والتعاون مع السلطات المحلية، بما يعزز الجهود الإنسانية ويخفف من معاناة المدنيين".

وفي ختام اللقاء، جرى التأكيد على أهمية استمرار التعاون بين اليونيفيل والسلطات المحلية والمؤسسات الإنسانية لمساندة الأهالي والنازحين وتعزيز صموده.