كرامي أوضحت أسباب عدم حضورها اجتماع لجنة التربية لعرض خطة تأمين مراكز الامتحانات: كنت موجودة في السعودية ولم يسمح لممثلي الوزارة بالحضور

أصدرت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي بيانا، قالت فيه: "وجهت لجنة التربية النيابية، في وقت سابق، دعوة لي لحضور اجتماع لعرض خطة الوزارة حول تأمين مراكز الامتحانات الرسمية وتوزيعها، بحضور وزيري الدفاع ميشال منسى والداخلية أحمد الحجار".



وأضاف البيان: "عمدت وزيرة التربية، لوجودها في المملكة العربية السعودية لتوقيع اتفاقية تعاون مع المملكة، إلى طلب تأجيل الاجتماع، إلا أن اللجنة أصرت على عقده. عندها، تمنت الوزيرة كرامي حضور ممثلين عنها، وهما مستشاراها عدنان الأمين وجورجيا هاشم، كما جرت العادة في حال غيابها، وقد استحصلت على موافقة رئيس اللجنة على ذلك. لكن، ومع وصول ممثلي وزارة التربية لحضور الاجتماع، تفاجآ بعدم السماح لهما بالدخول بحجة عدم قانونية حضور ممثلين عن الوزيرة خلال غيابها، في حين حضر ممثلون عن وزراء آخرين. إن وزارة التربية تمنت لو أتيحت الفرصة لممثليها لعرض الخطط الموضوعة، كي لا تستشعر اللجنة وجود أي غياب في الجهوزية و التحضيرات".