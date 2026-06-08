قيادة الجيش نعت العميد المهندس المتقاعد فوزي معلوف

نعت قيادة الجيش - مديرية التوجيه العميد المهندس المتقاعد فوزي معلوف (620014)، الذي توفي يوم الأحد بتاريخ 7 /6 /2026.



وفي ما يلي نبذة عن حياته:



- من مواليد: 25 /3 /1940 زحلة.

- تطوّع في الجيش بتاريخ 9 /10 /1959، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 14 /9 /1962، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتبارًا من 1 /1 /1990.

- حائز على أوسمة عدة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته مرات عدة.

- تابع دورات دراسية عدة في الداخل والخارج.

- متأهل وله ولدان.



ويُنقل الجثمان يوم الثلاثاء بتاريخ 9 /6 /2026 الساعة 12.0٠ من مستشفى قلب يسوع إلى كنيسة القيامة للروم الأرثوذكس في منطقة نيو مار تقلا – الحازمية – بعبدا، حيث يُقام المأتم الساعة 15.0٠، ثم يُنقل الجثمان إلى مدافن العائلة في الشياح – بعبدا ويوارى الثرى.