بري استقبل اللجنة المنبثقة عن القمة الروحية..

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز في لبنان الشيخ سامي ابي المنى على رأس وفد من اللجنة المنبثقة عن القمة الروحية، ضم: ممثل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الأب فادي تابت، ممثل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان مفتي زحلة والبقاع الدكتور الشيخ علي الغزاوي، ممثل نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب مفتي صور وجبل عامل الشيخ القاضي حسن عبد الله، ممثل بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف الاول عبسي المطران إدوارد ضاهر، ممثل بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الارثوذكس يوحنا العاشر يازجي مطران جبل لبنان للروم الأرثوذكس المطران سلوان موسي، ممثل بطريرك الارمن الأرثوذكس ارام الاول كشيشيان الأرشمندريت سركيس ابراهاميان، رئيس المركز الكاثوليكي للاعلام المونسنيور عبدو أبو كسم، القاضي الشيخ غاندي مكارم ورئيس اللجنة الدينية في المجلس المذهبي الدرزي الدروز الشيخ عصمت الجردي، وتناول اللقاء آخر المستجدات ونتائج القمة الروحية.



بعد اللقاء، قال شيخ العقل: "تشرفنا اليوم بلقاء دولة الرئيس نبيه بري في إطار متابعة أعمال القمة الروحية الإسلامية المسيحية التي عُقدت منذ أيام برفقة ممثلي أصحاب الغبطة والسماحة والسيادة الكرام. وضعنا دولته في أجواء القمة وهذا التفاهم العالي المستوى الذي كان سائدا بين المجتمعين، وسلمناه نسخة من البيان الختامي الذي يعبّر عن رسالة الرؤساء الروحيين، رسالة المحبة، رسالة الأخوة، الرسالة الوطنية، الرسالة الأخلاقية الروحية التي علينا أن نبرزها في مثل هذه الأيام الصعبة".



اضاف: "تداولنا وإياه بمضمون البيان الذي يشدد على الوحدة الوطنية وتحصين السلم الأهلي، وعلى الكلمة الطيبة التي تهدئ النفوس ولا تشنج الأوضاع، هذه هي رسالتنا. وتمنينا أن تكون يدنا بيد المسؤولين لمحاولة إنقاذ البلاد، فالبلاد تحتاجنا جميعنا، كل من موقعه الروحي والسياسي والرسمي والدبلوماسي، كلنا معنيون بإنقاذ لبنان، وإذا اجتمعنا وتضافرت جهودنا نخفف من المحنة ونستطيع أن ننقذ البلد".



وتابع: "نناشد الدول المعنية والمؤثرة والدول الشقيقة والصديقة، أن تجتمع وتكون كلمتها من أجل مساعدة لبنان على استعادة عافيته".



وختم: "لقد كان الحديث مثمرا مع دولة الرئيس، ووضعناه أيضا في الأجواء، وهو مستعد لأي حوار ومنفتح دائما على الحلول".



لاجوجي



كما استقبل الرئيس بري المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الفرنسية إلى لبنان المسؤول عن الشؤون الاقتصادية والمالية جاك لاجوجي والوفد المرافق، بحضور سفير فرنسا في لبنان هيرفيه ماغرو، وكان عرض للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية في ضوء مواصلة اسرائيل عدوانها على لبنان، اضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين.



وبعد الظهر، استقبل الرئيس بري سفير الولايات المتحدة الاميركية في لبنان ميشال عيسى، وتناول البحث تطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة وآخر المستجدات.



بعد اللقاء قال السفير الاميركي ردا على سؤال عما اذا كان هناك وقف لاطلاق النار، واذا كان الرئيس بري موافقا عليه خاصة وان البيان الذي أصدره لا يوحي بذلك: "ثمة امر احتاج الى توضيح فأوضحناه اليوم. سيحصل وقف لاطلاق النار، وكان قرارنا ان يكون شاملا لكن ثمة أمر احتاج الى توضيح فأوضحناه اليوم ".



وعن استهداف الضاحية الجنوبية امس، قال عيسى: "استهداف الضاحية جاء ردا على استهداف الحزب".



وعما إذا كان الرئيس ترامب سيعمل على وقف ما حصل بين ايران وإسرائيل، قال: "الرئيس ترامب حاول امس ويحاول".



وقال ردا على سؤال عن التواصل بين الولايات المتحدة و"حزب الله"، قال: "هذا خطأ لااداري، من اين أتى هذا الكلام".



وعن تجريف وهدم القرى وموقف الإدارة الأميركية منه، قال عيسى: "أنتم تعرفون ماذا نفعل في واشنطن ولماذا نجتمع كل أسبوع او أسبوعين، ونعرف ماذا يحصل في الجنوب، كل ما نريده ان يتوقف ما يحصل واستطعنا ان نحصل على وقف لاطلاق النار، وعليه على كل طرف ان يعرف ما المطلوب منه وعندها تتوقف الضربات".



واذا كان اخذ تعهدا من الرئيس بري حول التزام "حزب الله" بوقف اطلاق النار، قال: "اسألوا رئيس مجلس النواب، الرئيس بري أعطاني ردا وسنرى لاحقا، اهم ما يجب ان تعرفوه، اننا نحاول قدر المستطاع وقف اطلاق النار والرئيس ترامب يوميا يتكلم عن لبنان، وذلك يعني ان امر لبنان يهمنا، وان يعود بلدا مستقلا وتعرفون من يعطي حزب الله الأوامر".



وحول pilot zone وإمكانية عودة الأهالي اليها، قال السفير الاميركي: "المنطقة التجريبية ستكون مفتوحة لابنائها الذين سيعودون اليها وستكون تحت حماية الجيش ولن تتعرض للقصف الإسرائيلي. هذه النقطة لم تكن واضحة، اذ لا معنى لان يذهب الجيش اليها وهي خالية من السكان، بل يهمنا ان يعود الاهالي اليها ويبدأوا بالاعمار وشق الطرقات وإعادة الكهرباء وتكون نموذجا".



واكد أن "كل ما يحصل في واشنطن لصالح لبنان، وإسرائيل ستنسحب منه وستعيد الأراضي والأسرى".