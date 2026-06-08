الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
17
o
الجنوب
21
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لعبة قدري
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
17
o
الجنوب
21
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بري استقبل اللجنة المنبثقة عن القمة الروحية..
أخبار لبنان
2026-06-08 | 10:48
مشاهدات عالية
شارك
شارك
5
min
بري استقبل اللجنة المنبثقة عن القمة الروحية..
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز في لبنان الشيخ سامي ابي المنى على رأس وفد من اللجنة المنبثقة عن القمة الروحية، ضم: ممثل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الأب فادي تابت، ممثل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان مفتي زحلة والبقاع الدكتور الشيخ علي الغزاوي، ممثل نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب مفتي صور وجبل عامل الشيخ القاضي حسن عبد الله، ممثل بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف الاول عبسي المطران إدوارد ضاهر، ممثل بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الارثوذكس يوحنا العاشر يازجي مطران جبل لبنان للروم الأرثوذكس المطران سلوان موسي، ممثل بطريرك الارمن الأرثوذكس ارام الاول كشيشيان الأرشمندريت سركيس ابراهاميان، رئيس المركز الكاثوليكي للاعلام المونسنيور عبدو أبو كسم، القاضي الشيخ غاندي مكارم ورئيس اللجنة الدينية في المجلس المذهبي الدرزي الدروز الشيخ عصمت الجردي، وتناول اللقاء آخر المستجدات ونتائج القمة الروحية.
بعد اللقاء، قال شيخ العقل: "تشرفنا اليوم بلقاء دولة الرئيس نبيه بري في إطار متابعة أعمال القمة الروحية الإسلامية المسيحية التي عُقدت منذ أيام برفقة ممثلي أصحاب الغبطة والسماحة والسيادة الكرام. وضعنا دولته في أجواء القمة وهذا التفاهم العالي المستوى الذي كان سائدا بين المجتمعين، وسلمناه نسخة من البيان الختامي الذي يعبّر عن رسالة الرؤساء الروحيين، رسالة المحبة، رسالة الأخوة، الرسالة الوطنية، الرسالة الأخلاقية الروحية التي علينا أن نبرزها في مثل هذه الأيام الصعبة".
اضاف: "تداولنا وإياه بمضمون البيان الذي يشدد على الوحدة الوطنية وتحصين السلم الأهلي، وعلى الكلمة الطيبة التي تهدئ النفوس ولا تشنج الأوضاع، هذه هي رسالتنا. وتمنينا أن تكون يدنا بيد المسؤولين لمحاولة إنقاذ البلاد، فالبلاد تحتاجنا جميعنا، كل من موقعه الروحي والسياسي والرسمي والدبلوماسي، كلنا معنيون بإنقاذ لبنان، وإذا اجتمعنا وتضافرت جهودنا نخفف من المحنة ونستطيع أن ننقذ البلد".
وتابع: "نناشد الدول المعنية والمؤثرة والدول الشقيقة والصديقة، أن تجتمع وتكون كلمتها من أجل مساعدة لبنان على استعادة عافيته".
وختم: "لقد كان الحديث مثمرا مع دولة الرئيس، ووضعناه أيضا في الأجواء، وهو مستعد لأي حوار ومنفتح دائما على الحلول".
لاجوجي
كما استقبل الرئيس بري المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الفرنسية إلى لبنان المسؤول عن الشؤون الاقتصادية والمالية جاك لاجوجي والوفد المرافق، بحضور سفير فرنسا في لبنان هيرفيه ماغرو، وكان عرض للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية في ضوء مواصلة اسرائيل عدوانها على لبنان، اضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين.
وبعد الظهر، استقبل الرئيس بري سفير الولايات المتحدة الاميركية في لبنان ميشال عيسى، وتناول البحث تطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة وآخر المستجدات.
بعد اللقاء قال السفير الاميركي ردا على سؤال عما اذا كان هناك وقف لاطلاق النار، واذا كان الرئيس بري موافقا عليه خاصة وان البيان الذي أصدره لا يوحي بذلك: "ثمة امر احتاج الى توضيح فأوضحناه اليوم. سيحصل وقف لاطلاق النار، وكان قرارنا ان يكون شاملا لكن ثمة أمر احتاج الى توضيح فأوضحناه اليوم ".
وعن استهداف الضاحية الجنوبية امس، قال عيسى: "استهداف الضاحية جاء ردا على استهداف الحزب".
وعما إذا كان الرئيس ترامب سيعمل على وقف ما حصل بين ايران وإسرائيل، قال: "الرئيس ترامب حاول امس ويحاول".
وقال ردا على سؤال عن التواصل بين الولايات المتحدة و"حزب الله"، قال: "هذا خطأ لااداري، من اين أتى هذا الكلام".
وعن تجريف وهدم القرى وموقف الإدارة الأميركية منه، قال عيسى: "أنتم تعرفون ماذا نفعل في واشنطن ولماذا نجتمع كل أسبوع او أسبوعين، ونعرف ماذا يحصل في الجنوب، كل ما نريده ان يتوقف ما يحصل واستطعنا ان نحصل على وقف لاطلاق النار، وعليه على كل طرف ان يعرف ما المطلوب منه وعندها تتوقف الضربات".
واذا كان اخذ تعهدا من الرئيس بري حول التزام "حزب الله" بوقف اطلاق النار، قال: "اسألوا رئيس مجلس النواب، الرئيس بري أعطاني ردا وسنرى لاحقا، اهم ما يجب ان تعرفوه، اننا نحاول قدر المستطاع وقف اطلاق النار والرئيس ترامب يوميا يتكلم عن لبنان، وذلك يعني ان امر لبنان يهمنا، وان يعود بلدا مستقلا وتعرفون من يعطي حزب الله الأوامر".
وحول pilot zone وإمكانية عودة الأهالي اليها، قال السفير الاميركي: "المنطقة التجريبية ستكون مفتوحة لابنائها الذين سيعودون اليها وستكون تحت حماية الجيش ولن تتعرض للقصف الإسرائيلي. هذه النقطة لم تكن واضحة، اذ لا معنى لان يذهب الجيش اليها وهي خالية من السكان، بل يهمنا ان يعود الاهالي اليها ويبدأوا بالاعمار وشق الطرقات وإعادة الكهرباء وتكون نموذجا".
واكد أن "كل ما يحصل في واشنطن لصالح لبنان، وإسرائيل ستنسحب منه وستعيد الأراضي والأسرى".
أخبار لبنان
استقبل
اللجنة
المنبثقة
القمة
الروحية..
التالي
طيران الشرق الأوسط: اعادة تسيير رحلات الشركة من وإلى العراق ليوم غد الثلاثاء
قيادة الجيش نعت العميد المهندس المتقاعد فوزي معلوف
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:00
المرجعيات الروحية في عين التينة: بحث في مقررات القِمة الروحية الاخيرة
أخبار لبنان
08:00
المرجعيات الروحية في عين التينة: بحث في مقررات القِمة الروحية الاخيرة
0
أخبار لبنان
2026-06-02
جنبلاط اتّصل بشيخ العقل مهنئاً بنجاح القمّة الروحية
أخبار لبنان
2026-06-02
جنبلاط اتّصل بشيخ العقل مهنئاً بنجاح القمّة الروحية
0
أخبار لبنان
2026-06-02
الخطيب في القمة الروحية: نطالب السلطة برفض المفاوضات تحت النار وفي ظل التوسع في الاحتلال
أخبار لبنان
2026-06-02
الخطيب في القمة الروحية: نطالب السلطة برفض المفاوضات تحت النار وفي ظل التوسع في الاحتلال
0
آخر الأخبار
2026-06-02
انطلاق أعمال القمة الروحية الإسلامية المسيحية في دار الطائفة الدرزية
آخر الأخبار
2026-06-02
انطلاق أعمال القمة الروحية الإسلامية المسيحية في دار الطائفة الدرزية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
15:32
اليونيفيل: لم نتلق أي معلومات بشأن تحذير حول التحرك على طريق قانا - القاسمية من أي طرف
أخبار لبنان
15:32
اليونيفيل: لم نتلق أي معلومات بشأن تحذير حول التحرك على طريق قانا - القاسمية من أي طرف
0
أخبار لبنان
14:11
تقييم سريع للأضرار اعلنه برنامج UNDP كشف اضرارًا تتجاوز 365 مليون دولار أميركي في المباني ضمن بيروت وجبل لبنان
أخبار لبنان
14:11
تقييم سريع للأضرار اعلنه برنامج UNDP كشف اضرارًا تتجاوز 365 مليون دولار أميركي في المباني ضمن بيروت وجبل لبنان
0
أخبار لبنان
14:00
تضرّر مركز الدفاع المدني في بلدة الدوير - قضاء النبطية جراء استهداف قريب منه
أخبار لبنان
14:00
تضرّر مركز الدفاع المدني في بلدة الدوير - قضاء النبطية جراء استهداف قريب منه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
كفرجرة ودعت الرائد الشهيد…
تقارير نشرة الاخبار
13:49
كفرجرة ودعت الرائد الشهيد…
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-05-19
معلومات للـLBCI: التعديلات التي أقرت على قانون العفو العام: الاعدام ٢٨ سنة سجنية - مؤبد ١٨ سنة سجنية - الموقوفون غير المحكومين ١٤ سنة سجنية - تخفض العقوبات الى الثلث - المبعدون اعتمدت احكام القانون ١٩٤ الصادر ٢٠١١ واعتبرت احكامه نافذة
آخر الأخبار
2026-05-19
معلومات للـLBCI: التعديلات التي أقرت على قانون العفو العام: الاعدام ٢٨ سنة سجنية - مؤبد ١٨ سنة سجنية - الموقوفون غير المحكومين ١٤ سنة سجنية - تخفض العقوبات الى الثلث - المبعدون اعتمدت احكام القانون ١٩٤ الصادر ٢٠١١ واعتبرت احكامه نافذة
0
أخبار لبنان
2026-05-16
الدروس المطلوبة للامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة
أخبار لبنان
2026-05-16
الدروس المطلوبة للامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة
0
منوعات
2026-06-03
رعب على شواطئ البرازيل... هجومَا قرش متتاليان ينتهيان ببتر ساق طفل وشابة (فيديو)
منوعات
2026-06-03
رعب على شواطئ البرازيل... هجومَا قرش متتاليان ينتهيان ببتر ساق طفل وشابة (فيديو)
0
أخبار دولية
2026-06-02
مسؤول في أدنوك: آب قد يكون نقطة تحول في أسعار النفط
أخبار دولية
2026-06-02
مسؤول في أدنوك: آب قد يكون نقطة تحول في أسعار النفط
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
كفرجرة ودعت الرائد الشهيد…
تقارير نشرة الاخبار
13:49
كفرجرة ودعت الرائد الشهيد…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الحوثيون يدخلون ... فهل فُتحت ورقة باب المندب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الحوثيون يدخلون ... فهل فُتحت ورقة باب المندب؟
0
أخبار لبنان
13:39
الرئيس عون لـCNN: الوقت حان لتغليب قوة المنطق على منطق القوة
أخبار لبنان
13:39
الرئيس عون لـCNN: الوقت حان لتغليب قوة المنطق على منطق القوة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
تصعيد إسرائيلي–إيراني: اتصالات ترامب–نتنياهو تفتح باب تهدئة محدود… واستمرار العمليات جنوب لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:16
تصعيد إسرائيلي–إيراني: اتصالات ترامب–نتنياهو تفتح باب تهدئة محدود… واستمرار العمليات جنوب لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
لبنان ساحة المعادلات الإقليمية والرسائل
تقارير نشرة الاخبار
13:13
لبنان ساحة المعادلات الإقليمية والرسائل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
رسائل إيرانية بشأن لبنان: الضاحية وصور والنبطية خطوط حمراء
تقارير نشرة الاخبار
13:11
رسائل إيرانية بشأن لبنان: الضاحية وصور والنبطية خطوط حمراء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:09
هل يمهّد الضغط الأميركي لوقف شامل للنار في لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:09
هل يمهّد الضغط الأميركي لوقف شامل للنار في لبنان؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:07
السفير الأميركي يبلغ بيروت: وقف إطلاق النار شامل ومشروط بانسحاب مسلحي حزب الله جنوب الليطاني
تقارير نشرة الاخبار
13:07
السفير الأميركي يبلغ بيروت: وقف إطلاق النار شامل ومشروط بانسحاب مسلحي حزب الله جنوب الليطاني
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدّمة النشرة المسائيّة 08-06-2026
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدّمة النشرة المسائيّة 08-06-2026
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
12:50
فقدت وعيها في الأشرفية ونقلت إلى مستشفى أوتيل ديو... وقوى الأمن تعمّم أوصافها
أمن وقضاء
12:50
فقدت وعيها في الأشرفية ونقلت إلى مستشفى أوتيل ديو... وقوى الأمن تعمّم أوصافها
2
أخبار لبنان
10:59
رئاسة مجلس الوزراء: هذا الفيديو مُزيّف ولا يمتّ إلى الواقع بصلة
أخبار لبنان
10:59
رئاسة مجلس الوزراء: هذا الفيديو مُزيّف ولا يمتّ إلى الواقع بصلة
3
اسرار
00:16
أسرار الصحف المحلية ٨-٦-٢٠٢٦
اسرار
00:16
أسرار الصحف المحلية ٨-٦-٢٠٢٦
4
أخبار لبنان
04:56
السفير الأميركيّ ميشال عيسى بعد لقائه الرئيس عون: الولايات المتحدة تولي الملف اللبنانيّ أهمية كبرى والرئيس ترامب يتحدث دائمًا عن لبنان
أخبار لبنان
04:56
السفير الأميركيّ ميشال عيسى بعد لقائه الرئيس عون: الولايات المتحدة تولي الملف اللبنانيّ أهمية كبرى والرئيس ترامب يتحدث دائمًا عن لبنان
5
أخبار لبنان
10:37
كرامي أوضحت أسباب عدم حضورها اجتماع لجنة التربية لعرض خطة تأمين مراكز الامتحانات: كنت موجودة في السعودية ولم يسمح لممثلي الوزارة بالحضور
أخبار لبنان
10:37
كرامي أوضحت أسباب عدم حضورها اجتماع لجنة التربية لعرض خطة تأمين مراكز الامتحانات: كنت موجودة في السعودية ولم يسمح لممثلي الوزارة بالحضور
6
أخبار لبنان
07:35
قماطي لفرانس برس: لا يوجد تواصل مباشر مع ترامب
أخبار لبنان
07:35
قماطي لفرانس برس: لا يوجد تواصل مباشر مع ترامب
7
خبر عاجل
23:45
وول ستريت جورنال عن مسؤول إسرائيليّ: سلاح الجو شن غارات على أهداف عسكرية في وسط إيران وغربها شملت أنظمة دفاع جويّ وأسلحة
خبر عاجل
23:45
وول ستريت جورنال عن مسؤول إسرائيليّ: سلاح الجو شن غارات على أهداف عسكرية في وسط إيران وغربها شملت أنظمة دفاع جويّ وأسلحة
8
خبر عاجل
11:26
أدرعي يوجه إنذارا عاجلا الى سكان زقوق المفدي: عليكم إخلاء منازلكم فوراً والانتقال الى شمال نهر الزهراني
خبر عاجل
11:26
أدرعي يوجه إنذارا عاجلا الى سكان زقوق المفدي: عليكم إخلاء منازلكم فوراً والانتقال الى شمال نهر الزهراني
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More