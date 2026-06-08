بو صعب عرض مع دولاجوجي ووفد فرنسي القوانين الاصلاحية لخطة التعافي الاقتصادي والتفاوض مع صندوق النقد

استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه بالمجلس اليوم، المستشار الاقتصادي للمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الفرنسية جاك دولاجوجي يرافقه سفير فرنسا في لبنان هيرفيه ماغرو والمستشار المالي لمنطقة الشرق الادنى لدى سفارة فرنسا فنسنت ديدري و الملحقة الاقتصادية والمالية لدى سفارة فرنسا كنزة وزاني، في حضور النائب الان عون،حيث تمت مناقشة القوانين الاصلاحية المتعلقة بخطة التعافي الاقتصادي والتفاوض مع صندوق النقد الدولي وضرورة اقرار القوانين الإصلاحية المطلوبة لتواكب خطة التعافي.



ثم استكمل اللقاء بغداء عمل انضم اليه كل من وزير المال ياسين جابر ووزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر بساط، حيث تم الاتفاق على ضرورة التنسيق والتعاون من اجل تسهيل حسن سير تطبيق خطة التعافي الاقتصادي .