رئاسة مجلس الوزراء: هذا الفيديو مُزيّف ولا يمتّ إلى الواقع بصلة

يتم التداول بفيديو مُفبرك ومُنشأ باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي تحت عنوان: "كلمة نواف سلام بعد خرق إيران وإسرائيل وقف إطلاق النار"، على حسابات منصة MLGA التي تقوم بتوليد فيديوهات عالية الدقة بالذكاء الاصطناعي.
ويهمّ رئاسة #مجلس_الوزراء أن توضح أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور…
— رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) June 8, 2026
يتم التداول بفيديو مُفبرك ومُنشأ باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي تحت عنوان: "كلمة نواف سلام بعد خرق إيران وإسرائيل وقف إطلاق النار"، على حسابات منصة MLGA التي تقوم بتوليد فيديوهات عالية الدقة بالذكاء الاصطناعي.
ويهمّ رئاسة #مجلس_الوزراء أن توضح أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور…