رئاسة مجلس الوزراء: هذا الفيديو مُزيّف ولا يمتّ إلى الواقع بصلة

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء أنه يتم التداول بفيديو مُفبرك ومُنشأ باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي تحت عنوان: "كلمة نواف سلام بعد خرق إيران وإسرائيل وقف إطلاق النار"، على حسابات منصة MLGA التي تقوم بتوليد فيديوهات عالية الدقة بالذكاء الاصطناعي.



وأكدت رئاسة مجلس الوزراء في بيان، أن رئيس مجلس الوزراء نواف سلام لم يُدلِ بأي تصريح من هذا النوع، وأن الفيديو المتداول مزيف ولا يمتّ إلى الواقع بصلة.



وذكر البيان، أن المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء يتابع مع شركات التواصل الاجتماعي مسألة الفيديوهات المزيّفة التي تُنشر عبر هذه المنصات، لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.



ودعت رئاسة مجلس الوزراء المواطنين ووسائل الإعلام إلى توخّي الدقة، والتحقق من صحة المعلومات، واعتماد المصادر الرسمية حصرًا للحصول على الأخبار والمواقف الصادرة عن الرئيس سلام ورئاسة مجلس الوزراء.