وزير الداخلية عرض واقع العمل البلدي والأولويات المطروحة مع عبود وزيدان

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، بعد ظهر اليوم، محافظ بيروت القاضي مروان عبود ورئيس المجلس البلدي إبراهيم زيدان، في إطار متابعة أوضاع العاصمة وشؤونها الإنمائية والخدماتية.وخلال اللقاء، تم عرض واقع العمل البلدي في العاصمة والأولويات المطروحة، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون والتنسيق بما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة إلى المواطنين ومعالجة القضايا الملحة التي تهم أبناء العاصمة.وأكد الوزير الحجار "حرص الوزارة على مواكبة عمل المجلس البلدي والمحافظة بشكل مستمر، وتوفير الدعم اللازم ضمن الأطر القانونية والإدارية"، موجها بـ"إعطاء مصلحة مدينة بيروت وأهلها الأولوية القصوى".