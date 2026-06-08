يسرائيل كاتس: سنضرب الضاحية الجنوبية ردا على كل هجوم على شمال إسرائيل

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس مواصلة الحملة العسكرية ضد حزب الله.



وقال كاتس في بيان: "سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل في لبنان ضد حزب الله"، مضيفا أنه سيضرب ضاحية بيروت الجنوبية ردا على كل هجوم على شمال إسرائيل.



وأضاف كاتس: "نرفض بشكل قاطع تهديدات إيران. وأي محاولة إيرانية للربط بين لبنان وإيران ومهاجمة إسرائيل ستواجَه بقوة كبيرة، كما حدث بالأمس".



وأعلنت إيران في وقت سابق الاثنين وقف عملياتها ضد إسرائيل، لكنها قالت إنه "في حال تواصل العدوان والأعمال العدائية، بما في ذلك في جنوب لبنان، سيتم اتخاذ إجراءات أشدّ من ذي قبل".