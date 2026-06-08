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CMA CGM EUGENIE... أكبر سفينة حاويات ترسو في محطة حاويات مرفأ طرابلس
أخبار لبنان
2026-06-08 | 12:53
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CMA CGM EUGENIE... أكبر سفينة حاويات ترسو في محطة حاويات مرفأ طرابلس
شهد مرفأ طرابلس ومحطة الحاويات التابعة له حدثًا بارزًا مع وصول سفينة CMA CGM EUGENIE، التي تبلغ سعتها 15,000 حاوية نمطية (TEU) ويصل طولها الإجمالي إلى 366 متراً، لتكون أكبر سفينة حاويات ترسو في المرفأ حتى اليوم.
ومن شأن هذه الخطوة أن تمهّد الطريق أمام خدمة منتظمة تساهم في زيادة أحجام البضائع المحلية وعمليات المسافنة (transhipment) ، وتعزيز الجداول التشغيلية، وتقوية ربط المرفأ بالأسواق الإقليمية والدولية.
كما تعكس هذه الرسوة، الأولى من نوعها، تطوّر جهوزية مرفأ طرابلس ومحطة الحاويات وقدرتهما على استقبال سفن أكبر حجماً، وتبرز دور CMA CGM في تعزيز الربط البحري للبنان ودمج المرفأ في شبكات التجارة الإقليمية.
وقد تحقق هذا الإنجاز بفضل الخبرات المشتركة لفِرَق مجموعة CMA CGM وادارة ومحطة ارشاد مرفأ طرابس.
وبالنسبة إلى CMA CGM، يشكّل هذا الحدث دليلاً إضافياً على التزام المجموعة طويل الأمد تجاه لبنان، وعلى حرصها على تطوير معايير قطاعَي الشحن والخدمات اللوجستية في البلاد.
وتعمل CMA Tripoli، التابعة لمجموعة CMA CGM والتي تتولى إدارة محطة الحاويات في مرفأ طرابلس، على تطوير أدائها نحو التحوّل إلى مرفأ ذكي، من خلال تعزيز أنظمة الإدارة لديها وحصولها على شهادتَي ISO 9001:2015 وISO 45001:2018.
وتعكس هذه الاعتمادات التزام CMA Tripoli بمعايير الجودة والسلامة وتدعم جهودها في تطوير خبرات فرق العمل وتقديم حلول أكثر فعالية للعملاء.
ومع فريق يضم نحو 92 موظفاً وبرامج تدريب مستمرة، سجّلت المحطة أعلى حجم مناولة بلغ 94,000 حاوية نمطية في عام 2025.
وتساهم هذه الجهود في تعزيز دور مرفأ طرابلس كمركز لوجستي استراتيجي وبوابة تجارية للبنان وشرق المتوسط.
أخبار لبنان
CMA CGM EUGENIE
سفينة
مرفأ طرابلس
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